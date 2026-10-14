Vi phạm nhiều lỗi trên cao tốc, lái xe và chủ xe chịu mức phạt 85,5 triệu đồng

Ngày 14/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm nhiều quy định về giao thông đường bộ trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (qua Khánh Hòa).

Đội CSGT số 6 kiểm tra phương tiện vi phạm. (Ảnh: CSGT).

Theo đó, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện anh N.H.T (sinh năm 1995, trú tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 78H-007.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 78R-006.xx, có nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, tài xế sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe. Với hành vi này, lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, tài xế có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển, bị phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo thông tin của cơ quan chức năng.

Qua xác minh, phương tiện thuộc Công ty TNHH Thương mại L.H. Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hai hành vi: không cấp thẻ nhận dạng lái xe theo quy định, bị phạt 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng; giao hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bị phạt 58 triệu đồng.

Tổng mức tiền phạt dự kiến đối với lái xe và chủ phương tiện là 85,5 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày, chủ phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng; lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.