[Video] Mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có thể kết thúc sớm
Mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Nam Bộ dự kiến kết thúc trong nửa đầu tháng 11/2026, sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20 ngày. Những tháng cuối năm, lượng mưa có xu hướng giảm, trong khi nền nhiệt tăng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 14/10, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong khu vực có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-mua-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-va-nam-bo-co-the-ket-thuc-som-post995156.html