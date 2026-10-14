[Video] Mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có thể kết thúc sớm

Metro đang dần trở thành lựa chọn đi lại của người dân tại Hà Nội và TP.HCM. Nhưng để chuyển từ xe máy, ô tô cá nhân sang giao thông công cộng, xây thêm đường sắt đô thị là chưa đủ, nếu hành trình từ nhà đến ga và từ ga đến nơi cần đến vẫn bất tiện.