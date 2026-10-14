Chung tay vì tầm vóc và trí tuệ của trẻ

Cán bộ Trạm Y tế xã Tân An khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ trên địa bàn.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Dù vậy, thực tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng vẫn đang đối mặt với không ít những khó khăn.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thiếu hụt vi chất ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn vẫn ở mức cao hơn đáng kể so với khu vực trung tâm đô thị. Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2025, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 24,03% (giảm 0,2% so với năm 2024), trong khi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 13,1% (giảm 0,2%). Tuy đã có chiều hướng cải thiện, mức thấp còi 24,03% tại các vùng cao vẫn là con số lo ngại khi so sánh với mặt bằng chung.

Bên cạnh đó, thói quen ăn uống của người dân còn nhiều bất cập, bữa ăn hằng ngày của không ít hộ gia đình vùng sâu, vùng xa còn thiếu đa dạng thực phẩm. Còn tại các khu vực đô thị đang phát triển, thói quen tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường đang gia tăng. Vì vậy, việc thực hành dinh dưỡng hợp lý chính là chìa khóa then chốt giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng và cải thiện chiều cao cho trẻ em ngay từ những năm tháng đầu đời.

Hiện nay, ngành Y tế đang phối hợp cùng các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, như: đẩy mạnh truyền thông lưu động, phát thanh xã và sinh hoạt chi hội phụ nữ bằng ngôn ngữ, hình thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung hướng dẫn bà con kết hợp các nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương để đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao nhất; đồng thời mở rộng quy mô bao phủ các chương trình bổ sung Vitamin A, viên sắt và kẽm cho trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú.

Các mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, giai đoạn vàng quyết định sức khỏe và trí tuệ của trẻ được nhân rộng. Ngành Y tế và Giáo dục phối hợp chặt chẽ kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn bán trú tại các trường mầm non, tiểu học và phổ thông dân tộc nội trú, đảm bảo an toàn thực phẩm, cân đối năng lượng và kết hợp tăng cường vận động thể lực nhằm phòng chống cả suy dinh dưỡng lẫn thừa cân, béo phì.

Nói về định hướng triển khai và tuyên truyền trong thời gian tới, bác sĩ Hoàng Xuân Hưng, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở các chiến dịch phát động hay cấp phát vi chất dinh dưỡng định kỳ, mà chú trọng trang bị những kiến thức về dinh dưỡng, nhất là kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em ngay tại chính gia đình”.

Tại các trường học có học sinh bán trú, nội trú các trường đã chú trọng việc đưa các thực phẩm đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ trong từng bữa ăn. Cô giáo Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân chia sẻ: “Đối với các em học sinh ở bán trú và nội trú, nhà trường luôn chú trọng xây dựng thực đơn bán trú đủ chất dinh dưỡng, phong phú và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn thực phẩm”.

Chị Lý Hơ Mây, tổ dân phố Bản Khiển, xã Lâm Bình phấn khởi cho biết: “Sau khi được cán bộ y tế hướng dẫn thực hành bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, tôi đã biết cách thay đổi bữa ăn hằng ngày phong phú hơn. Cùng là rau củ, gà, lợn nuôi sẵn trong vườn nhà, nhưng giờ đây tôi biết cách phối hợp đủ các nhóm chất và chế biến sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho cả nhà mà không tốn kém thêm chi phí”.

Chăm sóc dinh dưỡng không chỉ dừng lại ở mỗi bữa ăn hằng ngày, mà là sự chuẩn bị trọn vẹn cho tương lai cho trẻ. Hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển, mỗi thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày sẽ giúp cho trẻ thêm khỏe mạnh hơn.