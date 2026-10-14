Việt Nam-Lào đẩy nhanh các dự án kết nối giao thông, năng lượng

Tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, năng lượng và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.