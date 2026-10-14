Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng 2 đồng chí: Huỳnh Xuân Long (thứ 2 từ trái qua) và đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng (thứ 2 từ phải qua) tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 13/10/2026, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu, sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định hai đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hai đồng chí được chỉ định gồm đồng chí Huỳnh Xuân Long, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long và đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 1/4/2026, tại trụ sở VKSND tỉnh Vĩnh Long, VKSND tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu do các đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Bên cạnh công tác cán bộ, hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của tỉnh Vĩnh Long.