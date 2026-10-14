Đội Công binh số 5 Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình qua hoạt động đi bộ tại Phái bộ Liên hợp quốc

Các thành viên Đội Công binh số 5 Việt Nam tích cực tham gia hoạt động đi bộ vì hòa bình do Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei tổ chức. (Ảnh: THẮNG LÊ)

Với chủ đề “Cùng nhau vì hòa bình tại Abyei”, hoạt động đi bộ góp phần tạo nên điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Liên hợp quốc (24/10/2026) tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei.

Sự kiện có sự hiện diện của Tư lệnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Phái bộ, lực lượng gìn giữ hòa bình đến từ nhiều quốc gia cùng đông đảo người dân địa phương tại Abyei.

Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, Đội Công binh số 5 Việt Nam đã cử 10 cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia hành trình đi bộ, cùng các lực lượng quốc tế thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và chung tay vì một Abyei hòa bình, ổn định.

Đặc biệt, không chỉ có các thành viên trực tiếp tham gia, hoạt động còn nhận được sự quan tâm, động viên và cổ vũ nhiệt tình của Ban Chỉ huy Đội Công binh số 5 cùng cán bộ, nhân viên các phân đội. Sự hiện diện và hưởng ứng tích cực của các lực lượng đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động của đơn vị đối với các hoạt động chung của Phái bộ.

Ban Chỉ huy Đội Công binh số 5 cùng cán bộ, nhân viên các phân đội cổ vũ nhiệt tình hoạt động đi bộ chào mừng Ngày Liên hợp quốc (24/10).

Những bước chân đồng hành không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện thể chất mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, thấu hiểu và sẻ chia giữa những con người đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa khác nhau.

Đối với Đội Công binh số 5 Việt Nam, tham gia hoạt động đi bộ vì hòa bình là dịp để cán bộ, nhân viên tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ hữu nghị với các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trách nhiệm, thân thiện và gần gũi với cộng đồng sở tại.