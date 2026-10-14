Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, tiến độ thực hiện tại một số công trình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Những vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công đang ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ chậm thời hạn hoàn thành theo chỉ đạo.

Nhiều dự án có khối lượng thi công thấp

Tại dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, sản lượng thi công đạt 523,7 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch điều chỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, còn khoảng 342,9m² tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Trong khi đó, dự án đường Tây Thăng Long, đoạn Phạm Văn Đồng-Văn Tiến Dũng, vẫn chưa thể thi công trở lại dù công tác giải phóng mặt bằng căn bản. Một số trường hợp chưa hoàn tất phá dỡ công trình, di chuyển tài sản và giải quyết tranh chấp. Sản lượng thi công hiện đạt 245,8 tỷ đồng, tương đương 59,3% kế hoạch điều chỉnh, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

Giải phóng mặt bằng tại phường Yên Nghĩa tại dự án Quốc lộ 6, đoạn Hà Đông-Xuân Mai. (Ảnh: KHÁNH LÊ)

Tại dự án Quốc lộ 6, đoạn Hà Đông-Xuân Mai, mới đạt sản lượng thi công 519,4 tỷ đồng, bằng 22,9% kế hoạch điều chỉnh. Mặc dù số liệu tổng hợp ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%, một số công việc liên quan di dời tài sản, phá dỡ công trình, hạ tầng kỹ thuật và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại dự án thành phần 1.1 vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Thực tế này cho thấy, việc hoàn thành các chỉ tiêu về diện tích giải phóng mặt bằng chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ mặt bằng đã đủ điều kiện để tổ chức thi công liên tục, đồng bộ.

Một số dự án khác cũng ghi nhận khối lượng thực hiện còn thấp. Tại tuyến đường kết nối Pháp Vân-Cầu Giẽ với Vành đai 3, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 88,61%, còn khoảng 3,66ha chưa bàn giao; sản lượng thi công đạt 323,4 tỷ đồng, bằng 15,9% kế hoạch điều chỉnh.

Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình, đạt sản lượng thi công 435,8 tỷ đồng, tương đương 31,4% kế hoạch điều chỉnh, thuộc nhóm công trình có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành.

Đối với dự án Vành đai 3,5, đoạn Phúc La-Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, dù đã khởi công ngày 28/8/2026, đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận sản lượng thi công xây lắp. Công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 18,5%, trong khi thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thiện.

Tại dự án đường 70, đoạn Trịnh Văn Bô-Nam Từ Liêm, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 20,5%; sản lượng thi công đạt 59,7 tỷ đồng, bằng 7,6% kế hoạch điều chỉnh. Riêng đoạn đường 70 Hà Đông-Văn Điển chưa khởi công do đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và hoàn thiện các hồ sơ liên quan.

Gỡ vướng mắc mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng tiến độ

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ dự án gồm khó khăn trong giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan hợp đồng và bảo đảm điều kiện tổ chức thi công. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết mưa lũ bất lợi trong thời gian qua cũng tác động đến quá trình triển khai tại công trường.

Trước tình trạng tiến độ một số dự án hạ tầng giao thông chậm tiến độ, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra và tìm điểm nghẽn để gỡ tiến độ thi công. (Ảnh: Thái Quang).

Qua kiểm tra hiện trường, các nhà thầu cơ bản duy trì lực lượng lao động, máy móc, thiết bị tại những dự án đang triển khai. Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại một số công trường còn hạn chế.

Một số vị trí chưa bố trí đầy đủ cầu rửa xe, rào chắn, biển báo, hệ thống chiếu sáng và thiết bị cảnh báo ban đêm. Phương án phân luồng giao thông tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng bùn đất từ công trường kéo ra đường công cộng vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những vấn đề tồn tại này đòi hỏi chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan không chỉ tập trung xử lý các điểm nghẽn về tiến độ, mà còn phải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức thi công, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vị trí còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho chủ đầu tư và nhà thầu.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật cần khẩn trương phối hợp di dời các hệ thống điện, cấp nước, viễn thông và công trình liên quan, tránh tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa thể triển khai thi công do vướng hạ tầng ngầm hoặc nổi.

Đối với các dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không đáp ứng kế hoạch, chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu; rà soát tiến độ chi tiết, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và bổ sung các mũi thi công tại những khu vực đã có mặt bằng. Việc tổ chức thi công cần được điều hành sát thực tế, xác định các công việc còn tồn đọng và tập trung nguồn lực xử lý những khâu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Sở Xây dựng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn việc đẩy nhanh tiến độ với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Các biện pháp tăng tốc thi công cần được triển khai đồng bộ, không để phát sinh những hạn chế mới trong quá trình thực hiện.