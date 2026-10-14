Lở băng và đá tiếp tục là nguyên nhân gây lũ quét tại Nepal

Sông Bagmati dâng cao, tràn bờ sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, gần một ngôi đền ven sông và các công trình lân cận tại Kathmandu, Nepal ngày 25/9/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Ngày 14/10, Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal xác nhận đợt lở băng và đá gây ra trận lũ quét mới đây tại huyện Gorkha, miền Trung nước này, tương tự nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vào tháng Tám vừa qua tại huyện Rasuwa.

Trận lũ mới xảy ra ngày 11/10 đã khiến 5 người mất tích, cuốn trôi 200 ngôi nhà cùng 5 cây cầu tại huyện Gorkha.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do lở đất, nhưng cơ quan trên cho biết kết quả phân tích cho thấy lũ bắt nguồn từ đợt lở băng và đá tại khu vực có địa chất yếu ở độ cao khoảng 6.000 mét.

Giám đốc Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia, ông Dharam Raj Uprety, nhận định trận thiên tai lần này có bản chất tương tự như tại Rasuwa.

Phát hiện trên nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực giám sát và hệ thống cảnh báo sớm tại các vùng núi của Nepal, khi hiện tượng băng vĩnh cửu trên núi tan chảy có thể bất ngờ gây ra các vụ sạt lở và lũ quét kinh hoàng.

Ông Uprety cho biết thêm rằng nhà chức trách đã nhận được một số tín hiệu cảnh báo lũ, giúp thông báo đến các cộng đồng dân cư và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Theo báo cáo, một số vụ lở đất nhỏ hơn cũng đã xảy ra, làm nghẽn dòng sông trước khi khối đất đá vỡ và khiến nước sông Budhi Gandaki dâng cao phía hạ lưu. Đợt lũ lớn nhất ước tính từ 20-25 mét sau đó đã ập đến và cuốn trôi khu lán trại của dự án thủy điện tại Salleri.

Trận lũ quét mới xảy ra chưa đầy 2 tháng sau vụ lở băng và đá ngày 26/8 gây ra trận lũ lịch sử tại huyện Rasuwa, cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người và hơn 5.000 người mất tích. Thiên tai liên tiếp làm dấy lên lo ngại về rủi ro do địa hình đồi núi của Nepal.

Giới khoa học nhận định biến đổi khí hậu là yếu tố then chốt trong trận lũ lịch sử hồi tháng Tám. Tháng Chín vừa qua, phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Balendra Shah cho rằng trận lũ này "là lời cảnh báo đối với thế giới" về những mối nguy hiểm ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu./.