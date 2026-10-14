Chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại miền trung và Nam Bộ mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (14/10), khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều 14/10 có nơi trên 40mm như trạm: Văn phòng thường trực phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) 51,4mm, Tân Phú (Vĩnh Long) 42,4mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện nay (14/10), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, đêm 14 và ngày 15/10, phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 15/10 và ngày 16/10, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.