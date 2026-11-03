Đồng USD quay đầu giảm

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 24.400 - 26.862 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.570 đồng, bán ra 25.980 đồng. VietinBank giao dịch ở mức 25.413-25.953 đồng/USD; BIDV niêm yết giá mua vào 25.605 đồng và bán ra 25.985 đồng/USD. Như vậy, giá bán USD tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.953-25.985 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 26.000-26.050 đồng/USD, giảm khoảng 140-160 đồng so với cuối tuần trước. Diễn biến này cho thấy tỷ giá USD trong nước đang có xu hướng hạ nhiệt, đặc biệt trên thị trường tự do; giá bán tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,10%, xuống 101,77 điểm. Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày 2-11, trong bối cảnh giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Thị trường tài chính quốc tế tuần này hướng sự chú ý tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và các dữ liệu kinh tế quan trọng, trong đó có báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 dự kiến công bố ngày 6-11. Đây là những thông tin có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó ảnh hưởng đến diễn biến đồng USD.

Dữ liệu của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tăng lên 55,5 điểm trong tháng 10, từ mức 54,5 điểm của tháng 9. Tuy nhiên, giá đầu vào vẫn ở mức cao, khiến triển vọng lạm phát tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm.

Theo Investing.com, đồng USD vẫn chiếm ưu thế giữa những bất ổn trên thị trường trái phiếu. Đồng USD đã giảm nhẹ so với một số đồng tiền chủ chốt nhất định, trong khi vẫn tiếp tục tăng so với các đồng tiền khác như đồng yên Nhật. Nhìn chung, đồng bạc xanh vẫn giữ vững vị thế trong bối cảnh trái phiếu dài hạn chịu áp lực.