Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/11: Giá USD ngân hàng duy trì quanh vùng 25.980 đồng

Giá USD ngân hàng duy trì quanh vùng 25.980 đồng. (Ảnh minh hoạ)

Tỷ giá USD/VND tại hệ thống ngân hàng tiếp tục xu hướng đi ngang hoặc biến động nhẹ so với phiên liền trước, giao dịch mua vào phổ biến quanh mức 25.550 - 25.600 VND/USD và bán ra dao động trong vùng 25.950 - 26.040 VND/USD. Cùng với USD, các đồng tiền khác như EUR, GBP và JPY ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ theo sát diễn biến của thị trường thế giới.

Ghi nhận tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 25.570 VND/USD mua tiền mặt, 25.600 VND/USD mua chuyển khoản và 25.980 VND/USD bán ra. Đồng EUR tại ngân hàng này được giao dịch ở mức 28.120,04 VND/EUR mua vào và 29.603,42 VND/EUR bán ra. Đối với GBP, tỷ giá niêm yết ở chiều mua vào là 33.698,81 VND/GBP và bán ra là 35.130,38 VND/GBP. Tỷ giá đồng JPY được định giá ở mức 157,36 VND/JPY chiều mua và 168,20 VND/JPY chiều bán.

Tại ACB, giá USD được công bố ở mức 25.560 VND/USD mua tiền mặt, 25.590 VND/USD mua chuyển khoản và 25.950 VND/USD ở chiều bán ra. Tương tự, tại Nam Á Bank, giá mua tiền mặt đối với USD neo tại mức 25.550 VND/USD, mua chuyển khoản 25.600 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 25.976 VND/USD.

Tại NCB, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.280 VND/USD mua tiền mặt, 25.530 VND/USD mua chuyển khoản và bán ra ở mức 26.080 VND/USD. Trong khi đó, VietinBank niêm yết tỷ giá mua chuyển khoản USD ở mức 25.413 VND/USD và bán ra là 25.953 VND/USD. Nhìn chung, chênh lệch mua - bán tại các đơn vị tiếp tục duy trì ở khoảng 380 - 550 đồng mỗi USD.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Investing.com, chỉ số Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền lớn dao động quanh vùng 101,4 - 101,7 điểm, điều chỉnh giảm nhẹ so với các phiên trước đó. Tỷ giá EUR/USD duy trì mức giao dịch quanh ngưỡng 1,1197 USD/EUR.

Tỷ giá GBP/USD và USD/JPY cũng ghi nhận mức biến động trong biên độ hẹp khi giới đầu tư duy trì tâm lý quan sát các thông tin kinh tế vĩ mô từ Mỹ và định hướng chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn.

Diễn biến thị trường ngoại tệ hiện tại phản ánh rõ trạng thái thăm dò và thận trọng của giới tài chính. Với việc chỉ số đồng USD hạ nhiệt nhẹ trên thị trường quốc tế, áp lực lên tỷ giá trong nước phần nào được giải tỏa, giúp các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá USD/VND ở mức ổn định.

Xu hướng tỷ giá trong những phiên tới được dự báo sẽ tiếp tục bám sát các chỉ số lạm phát, việc làm của kinh tế Mỹ cũng như hoạt động điều tiết thanh khoản trên thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước.