An Trạch từng bước khẳng định sức bật trên hành trình phát triển mới

Thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Một trong những dấu ấn đáng ghi nhận của xã An Trạch là lĩnh vực thủy sản có nhiều khởi sắc, đóng vai trò quan trọng vào phát triển địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân với tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 9 tháng năm 2026 là 16.245/19.000 tấn, đạt 85,5% theo kế hoạch, tăng 0,4% so cùng kỳ.

Không chỉ duy trì sản xuất, địa phương còn chú trọng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân, từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiệu quả và bền vững. Thông qua phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, xã đã tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, cua, thu hút 466 lượt người tham dự.

Nhiều mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng được triển khai, tạo thêm hướng phát triển cho người nuôi thủy sản. Trong đó, mô hình trình diễn tôm - cua - cá tại ấp Văn Đức được thực hiện trên diện tích 10 ha với 5 hộ tham gia; mô hình tôm - lúa tại ấp Thành Thưởng có 12 hộ đăng ký, tổng diện tích là 18,85 ha.

Mô hình nuôi tôm quảng canh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với lĩnh vực thủy sản, xã An Trạch còn tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Đến nay, xã đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng 10 dự án hạ tầng; đồng thời triển khai nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường với chiều dài 11.929 m, tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng.

Theo UBND xã An Trạch cho biết, ngoài nguồn vốn đầu tư, địa phương còn phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân để xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn.

Các công trình được triển khai không chỉ góp phần nối liền các tuyến giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất cho người dân mà còn từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

Chung tay chăm lo an sinh xã hội

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã An Trạch còn luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách và những hộ còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, xã đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội, bảo trợ trẻ em… với số tiền gần 358 triệu đồng; hỗ trợ giải quyết việc làm cho 430 người (400 người làm việc trong và ngoài tỉnh, 30 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 250% chỉ tiêu được giao).

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ nhà ở đã và đang mang lại những kết quả thiết thực. Hiện địa phương đã triển khai xây dựng mới và sửa chữa 20 căn nhà cho gia đình chính sách, gồm sửa chữa 16 căn nhà và xây mới 4 căn nhà. Ngoài ra, xã cũng đã hoàn thành 41 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn thành 1 căn nhà cho con của người bị nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Xã An Trạch tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nói về vấn đề này, ông Đặng Minh Pháp, Chủ tịch UBND xã An Trạch cho biết, việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa giúp người dân có nơi an cư, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, vơi bớt nỗi lo về chỗ ở, từ đó yên tâm lao động, sản xuất và chăm lo cho con cái. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cũng theo ông Đặng Minh Pháp, để địa phương tiếp tục phát triển, trong thời gian tới xã An Trạch sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân, xã An Trạch đang từng bước khẳng định sức bật và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của mình.