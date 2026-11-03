Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, dư nợ tín dụng tăng hơn 17% sau 10 tháng

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652.220 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY). Ở chiều chi, ngân sách địa phương đã thực hiện 195.686 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán và tăng 83,1% YoY.

Trong cơ cấu nguồn thu trên địa bàn thành phố, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 611.041 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 37.088 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% dự toán và tăng 20% YoY; thu từ dầu thô đạt 2.876 tỷ đồng, tương đương 82,2% dự toán và tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét các khoản thu nội địa, khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài Nhà nước đóng góp 148.807 tỷ đồng, bằng 104,4% dự toán và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 71.776 tỷ đồng, hoàn thành 85,9% dự toán và tăng 5,2% YoY. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 39.886 tỷ đồng, bằng 94,5% dự toán và tăng 34,1% YoY.

Về chi ngân sách, chi đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đạt 128.938 tỷ đồng, hoàn thành 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên đạt 66.622 tỷ đồng, bằng 83% dự toán và tăng 14,3%.

Cùng với mức tăng chi đầu tư phát triển, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 127.959 tỷ đồng trong 10 tháng, tăng 84,7% so với cùng kỳ và bằng 74,8% kế hoạch năm. Trong đó, vốn cấp thành phố đạt 85.406 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ; vốn cấp xã đạt 42.553 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Hà Nội đang yêu cầu các chủ đầu tư lập tiến độ giải ngân chi tiết theo tuần, tháng và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố đồng thời tập trung xử lý những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng, ưu tiên các dự án giao thông liên vùng, cầu vượt sông Hồng, đường vành đai và đường sắt đô thị.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 7.925 nghìn tỷ đồng, tăng 11,93% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt 6.768 nghìn tỷ đồng, tăng 17,17%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,49% tổng dư nợ.

Trong hoạt động sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 9% so với cùng kỳ. Một số ngành có mức tăng cao gồm sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 18,6% YoY; sản xuất sản phẩm cao su và plastic tăng 14,3% YoY; sản xuất kim loại tăng 14,2% YoY.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng đạt khoảng 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583.600 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng mức và tăng 18,1% YoY.

Doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 132.400 tỷ đồng, tăng 17% YoY; doanh thu du lịch lữ hành đạt 34.700 tỷ đồng, tăng 17,1% YoY. Các dịch vụ khác mang về 165.300 tỷ đồng, tăng 9,2% YoY.

Hoạt động du lịch tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng dịch vụ. Theo số liệu của Sở Du lịch được dẫn trong báo cáo, Hà Nội đón khoảng 30,4 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, gồm 7,6 triệu lượt khách quốc tế và 22,8 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.200 tỷ đồng, tăng 13% YoY.

Đối với thương mại quốc tế, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội đạt 18.619 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước đóng góp 10.035 triệu USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8.584 triệu USD, tăng 16,2%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 53.658 triệu USD, tăng 39,1% YoY, cao hơn đáng kể tốc độ tăng xuất khẩu. Các nhóm hàng nhập khẩu lớn gồm máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 11.061 triệu USD; xăng dầu đạt 7.024 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5.459 triệu USD.

Bên cạnh những kết quả tăng trưởng, hoạt động doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Trong 10 tháng, Hà Nội có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4% YoY. Gần 11.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32% YoY.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động cũng lên tới khoảng 27.800 doanh nghiệp, tăng 9,7%; số doanh nghiệp giải thể đạt khoảng 12.600, tăng 59,2% YoY.

Chỉ số CPI tháng 10/2026 tại Hà Nội tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 5,03% so với cùng kỳ năm 2025. CPI bình quân 10 tháng tăng 4,92%, cao hơn ngưỡng kiểm soát 4,5% đề ra từ đầu năm.

Trong hai tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng từng ngành, đẩy nhanh đầu tư công và tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu, mặt bằng, thị trường cho doanh nghiệp. Thành phố đồng thời tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, quản lý chi tiết kiệm và ưu tiên các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội cũng tập trung kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát giá hàng thiết yếu, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, kiểm tra việc niêm yết giá và xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý.

Tình hình kinh tế Hà Nội trong 10 tháng năm 2026. Ảnh được hỗ trợ bởi AI