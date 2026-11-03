Huế xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn mới

Chiều 2-11, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Huế chuẩn bị phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031.

Hội nghị nhằm triển khai Kết luận số 107-KL/TW ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19-10-2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế.

Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 25-10-2026, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, đây không đơn thuần là việc thống kê, cập nhật số liệu mà phải gắn với rà soát thực chất chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, khối lượng và tính chất công việc của từng cơ quan, đơn vị. Việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, bám sát quy trình và khối lượng công việc, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp chuyên môn.

Đặc biệt, từng vị trí phải được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng, làm cơ sở đánh giá nhu cầu nhân lực, tránh tình trạng xác định chung chung, chồng chéo hoặc không sát thực tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; đồng thời phân công cán bộ có năng lực, nắm vững chuyên môn thực hiện. Quá trình rà soát phải bảo đảm khách quan, khoa học, không hình thức, không hợp thức hóa hiện trạng; việc xác định nhu cầu nhân lực phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế theo Mục II Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW. Nội dung tập trung vào việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân định từng vị trí và gắn với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn phương pháp rà soát, thống kê khối lượng công việc, xác định nhu cầu nhân lực và thực hành cập nhật dữ liệu trên 9 biểu nghiệp vụ của Trung ương, gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1 và D2. Nội dung tập huấn gắn với thực tiễn tại đơn vị được UBND thành phố lựa chọn làm điểm.

Bên cạnh đó, hội nghị hướng dẫn cách kế thừa dữ liệu hiện có, xử lý tình huống phát sinh; rà soát, tổng hợp nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập mã danh mục sản phẩm và xác định nhu cầu nhân lực căn cứ khối lượng, tính chất công việc và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua tập huấn, cán bộ trực tiếp thực hiện được củng cố kiến thức, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời thống nhất cách thức xử lý những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031.