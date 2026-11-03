Vietnam Airlines: Lợi nhuận giảm gần 42%, dòng tiền đầu tư âm hơn 11.223 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, 9 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần hơn 114.264 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 38.548 tỷ đồng, tương đương tăng 15,3%, lên hơn 102.475 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp giảm 21,4%, còn gần 11.789 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 1.504 tỷ đồng, tăng 51,9%; chi phí tài chính giảm 23,4%, còn gần 1.943 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 23,5%, lên hơn 5.375 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,8%, đạt hơn 1.915 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 4.295 tỷ đồng, giảm 42,2%. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.652 tỷ đồng, giảm 38,6%.

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn hơn 4.171 tỷ đồng, giảm 41,8% so với mức hơn 7.174 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 3.741 tỷ đồng, giảm 45,6%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 của Vietnam Airlines đạt hơn 4.171 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư âm hơn 11.223 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 11.223 tỷ đồng trong 9 tháng, cao gấp hơn 6,2 lần mức âm gần 1.800 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp chi hơn 19.194 tỷ đồng để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác, trong khi tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ đạt hơn 10.795 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác đạt hơn 3.425 tỷ đồng, tăng 176,9% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn dương hơn 8.477 tỷ đồng, giảm 8,8%. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 1.888 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 4.181 tỷ đồng.

Tổng hợp ba hoạt động, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 4.634 tỷ đồng, trái ngược với mức dương hơn 11.676 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt hơn 83.459 tỷ đồng, tăng 14,3% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức hơn 73.210 tỷ đồng, tăng 10,5%; vốn chủ sở hữu đạt hơn 10.249 tỷ đồng, tăng 52,3%.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ còn hơn 5.285 tỷ đồng, giảm 46,8% so với đầu năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm hơn 23.263 tỷ đồng, dù đã cải thiện so với mức âm hơn 26.685 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.