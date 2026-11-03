Chuyện người nông dân miền núi chinh phục giống nho ngoại

Từ kinh nghiệm trồng cam, ông Phùng mạnh dạn chuyển đổi sang trồng giống nho sữa Hàn Quốc có giá trị kinh tế cao.

Trên vùng đất đỏ Minh Hợp, vườn nho sữa Hàn Quốc của gia đình ông Phùng nổi bật với những hàng cây xanh tốt, trĩu quả. Ít ai biết rằng, để có được khu vườn như hiện nay, người nông dân này đã trải qua không ít thử thách khi quyết định đưa một giống cây ngoại nhập về trồng trên vùng đất vốn quen thuộc với cây cam.

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT, NÂNG CAO GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

Trước đây, ông Phùng có khoảng 10 năm gắn bó với hơn 5 ha cam. Tuy nhiên, mong muốn tìm kiếm hướng sản xuất có giá trị kinh tế cao hơn đã thôi thúc ông nghiên cứu, tìm hiểu những giống cây ăn quả mới. Khoảng 4 năm trước, gia đình quyết định đưa nho sữa Hàn Quốc về trồng thử nghiệm.

Đây là loại cây đòi hỏi vốn đầu tư lớn, kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ, trong khi thời tiết miền Trung thường xuyên diễn biến thất thường. Không chọn cách làm theo kinh nghiệm đơn thuần, ông Phùng dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc tính sinh trưởng của cây, học hỏi kỹ thuật rồi áp dụng vào thực tế vườn nhà.

Từ khâu chọn giống, chuẩn bị đất, chăm sóc, tạo tán đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện cẩn thận. Đặc biệt, khi nho bắt đầu hình thành quả, từng chùm được bọc bằng túi chuyên dụng nhằm hạn chế tác động của thời tiết và côn trùng, bảo đảm mẫu mã, chất lượng khi thu hoạch.

Những chùm nho được bọc túi chuyên dụng nhằm hạn chế tác động của thời tiết và côn trùng.

Ông Phùng chia sẻ, trồng một giống cây mới không thể nóng vội. Người làm nông phải vừa thực hành, vừa quan sát, học hỏi để điều chỉnh kỹ thuật phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Gia đình cũng xác định hướng sản xuất an toàn, chú trọng chất lượng sản phẩm ngay từ đầu.

Quá trình phát triển mô hình không tránh khỏi khó khăn. Những đợt mưa bão, thời tiết bất lợi từng gây thiệt hại đáng kể cho vườn cây. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa vụ, ông Phùng từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc, giúp cây nho sinh trưởng ổn định.

Sau thời gian thử nghiệm, vườn nho của gia đình bắt đầu cho những chùm quả đạt chất lượng. Từ thành công bước đầu, ông Phùng tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích lên khoảng 6.000 m2.

Vụ trước, vườn nho cho thu hoạch khoảng 4,5 tấn quả, giá bán tại vườn có thời điểm đạt 270.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu gần một tỷ đồng. Năm nay, ông kỳ vọng thời tiết thuận lợi sẽ giúp cây phát triển tốt, nâng cao chất lượng quả. Hiện nhiều khách hàng đã liên hệ đặt mua nho ngay từ khi quả còn trên giàn.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của ông Phùng là không chỉ quan tâm đến sản lượng mà còn chú trọng kiểm soát chất lượng nông sản. Trước mỗi đợt thu hoạch, ông trực tiếp sử dụng máy đo độ đường để kiểm tra chất lượng quả. Những chùm nho đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào thu hái, phục vụ khách hàng.

Ông Phùng đang kiểm tra độ đường cho chùm nho mà du khách chọn lựa

Thay vì chỉ thu hoạch rồi đưa sản phẩm ra thị trường qua các khâu trung gian, gia đình lựa chọn hình thức bán trực tiếp tại vườn. Khách hàng có thể tham quan, tự tay lựa chọn, thu hoạch và thưởng thức nho ngay tại chỗ.

Theo ông Phùng, cách làm này giúp người mua hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất, đồng thời tạo sự tin tưởng đối với sản phẩm. Người trồng cũng có cơ hội giới thiệu thành quả lao động và nâng cao giá trị nông sản.

KẾT HỢP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỚI DU LỊCH TRẢI NGHIỆM

Không dừng lại ở sản xuất và tiêu thụ nông sản, gia đình ông Phùng đang từng bước kết hợp trồng nho với hoạt động tham quan, trải nghiệm tại vườn.

Trong các dịp nghỉ lễ, khu vườn trở thành điểm đến thu hút nhiều gia đình. Du khách được tham quan những hàng nho xanh mát, tìm hiểu quy trình chăm sóc, chụp ảnh và tự tay thu hoạch trái cây.

Đối với nhiều gia đình có trẻ nhỏ, đây còn là cơ hội để các em tìm hiểu về cây trồng, công việc của người nông dân và quá trình tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Nhiều gia đình lựa chọn vườn nho của ông Phùng làm điểm tham quan, trải nghiệm

Thời gian tới, gia đình ông Phùng dự định tiếp tục đa dạng hóa các loại cây ăn quả như ổi, quýt... theo hướng quy hoạch từng khu vực, tạo sản phẩm thu hoạch vào những thời điểm khác nhau trong năm. Mục tiêu là hình thành khu vườn theo mô hình “mùa nào quả ấy”, vừa khai thác hiệu quả diện tích đất, vừa kéo dài thời gian phục vụ khách tham quan.

Hiện mô hình trồng nho của gia đình mang lại doanh thu hơn 700 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình, mô hình còn góp phần giới thiệu nông sản địa phương đến người tiêu dùng, mở thêm hướng khai thác giá trị từ sản xuất nông nghiệp gắn với trải nghiệm.