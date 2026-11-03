Lợi nhuận CEO thấp nhất 5 quý, hàng tồn kho tăng 2.300 tỷ đồng

Khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort của CEO Group. Ảnh: CEO

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) đạt doanh thu thuần 266 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, ở mức 199 tỷ đồng (tăng 27% YoY), khiến lợi nhuận gộp giảm từ 85 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái xuống còn 67 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng sụt giảm, đạt 6,7 tỷ đồng, giảm 57% so với mức 15,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Chi phí tài chính gần 10 tỷ đồng, tăng 51% YoY; trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng được tiết giảm, lần lượt ở mức 8,5 tỷ đồng và 17 tỷ đồng, giảm 5% và 29% YoY.

Công ty còn có thêm hơn 7 tỷ đồng thu nhập khác, so với cùng kỳ mục này âm hơn 700 triệu đồng; song không thuyết minh rõ đây là khoản thu từ đâu.

Kết quả, CEO Group báo lãi sau thuế quý 3/2026 hơn 40 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất trong 5 quý gần đây.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CEO Group đạt 993 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 990 tỷ đồng của quý 3/2025; lợi nhuận sau thuế đạt 188 tỷ đồng, tăng 27% YoY. Lợi nhuận tăng có đóng góp lớn từ khoản thu nhập khác hơn 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ mục này âm hơn 30 tỷ đồng.

Năm 2026, CEO đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng 50% YoY. Như vậy sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được 33% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành 63% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CEO Group đạt 11.072 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với đầu năm. Biến động lớn nhất nằm ở mục hàng tồn kho, tăng từ gần 1.500 tỷ đồng lên 3.775 tỷ đồng, tức tăng khoảng 2.300 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn hàng tồn kho nằm ở chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, với giá trị khoảng 3.739 tỷ đồng. Các khoản mục còn lại bao gồm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa.

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng đáng kể, từ 1.372 tỷ đồng đầu năm lên 2.009 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn 818 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng 623 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 782 tỷ đồng xuống còn 165 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ hơn 770 tỷ đồng xuống còn 472 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty ở mức 4.447 tỷ đồng, tăng gần 2.200 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tăng chủ yếu đến từ vay nợ tài chính, từ mức 436 tỷ đồng lên hơn 2.800 tỷ đồng. Trong 9 tháng, công ty phải trả gần 30 tỷ đồng lãi vay, tăng 50% YoY.

Trên thị trường, cổ phiếu CEO đang giao dịch ở vùng giá 11.000 đồng/cp, không có nhiều biến động những phiên gần đây. Mã đã giảm hơn 60% so với đỉnh gần nhất hơn 30.000 đồng/cp hồi tháng 10 năm ngoái.