NCB lãi hơn 1.573 tỷ đồng sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm gần 6.963 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, NCB ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong 9 tháng đạt 11.476 tỷ đồng, tăng 74,9% so với mức 6.561 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng 76,5%, từ 4.614 tỷ đồng lên 8.143 tỷ đồng. Qua đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.334 tỷ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ.

Các hoạt động ngoài lãi cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 386 tỷ đồng, tăng 140,5%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 131 tỷ đồng, tăng 65,7%.

Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ đạt 941 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 36,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 90,2 tỷ đồng, tăng 134,8%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của NCB tăng 20,8%, lên 1.602 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 172%, từ 281,5 tỷ đồng lên 765,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 2.340 tỷ đồng, tăng 150,1%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 140,6% so với mức 654,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.573,9 tỷ đồng, tăng 141,4% so với mức 652,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 của NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ 140,6%, tuy nhiên dòng tiền kinh doanh lại đảo chiều âm sâu do áp lực mở rộng tài sản và cho vay.

Tiền gửi khách hàng tăng hơn 45%, tổng tài sản vượt 238.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NCB đạt 238.221 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cuối năm 2025.

Trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 185.184 tỷ đồng, tăng 45,3% so với mức 127.403 tỷ đồng hồi đầu năm. Tiền, vàng gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 16.973 tỷ đồng, tăng 30,5%.

Tổng nợ phải trả của ngân hàng tăng từ 150.022 tỷ đồng lên 213.055 tỷ đồng, tương ứng tăng 42%.

Đáng chú ý, các khoản nợ khác tăng từ 1.852 tỷ đồng lên 5.311 tỷ đồng, tương đương tăng 186,8%. Trong đó, các khoản lãi, phí phải trả tăng 57,6%, lên 2.297 tỷ đồng; các khoản phải trả và công nợ khác tăng từ 394 tỷ đồng lên 3.014 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 664%.

Về vốn chủ sở hữu, NCB ghi nhận 25.166 tỷ đồng, tăng 85,1% so với cuối năm 2025. Vốn của tổ chức tín dụng đạt 29.250 tỷ đồng, tăng 51,9%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm 4.190 tỷ đồng, dù đã cải thiện so với mức âm 5.764 tỷ đồng hồi đầu năm. Điều này cho thấy ngân hàng vẫn còn khoản lỗ lũy kế chưa được bù đắp hoàn toàn.

Dòng tiền kinh doanh đảo chiều âm gần 6.963 tỷ đồng

Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền là một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của NCB. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 âm 6.963 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 4.150 tỷ đồng.

Trước khi tính đến những thay đổi về tài sản và vốn lưu động, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt 2.355 tỷ đồng, tăng 95,9% so với mức 1.202 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, dòng tiền chịu áp lực lớn từ biến động tài sản hoạt động. Cụ thể, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 71.511 tỷ đồng; các khoản cho vay khách hàng tăng 53.116 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền gửi của khách hàng tăng thêm 57.781 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ngân hàng. Dù vậy, mức tăng này chưa đủ bù đắp các khoản tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 57,2 tỷ đồng, giảm mức âm 34,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt 10.000 tỷ đồng, so với 468,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Khoản tiền này đến từ hoạt động tăng vốn cổ phần thông qua góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu.

Nhờ dòng tiền từ hoạt động tài chính, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của NCB vẫn dương 2.980 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/9/2026 đạt 31.149 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm.

Như vậy, dù lợi nhuận tăng trưởng mạnh và quy mô tài sản mở rộng, NCB vẫn ghi nhận một số điểm cần theo dõi, gồm dòng tiền kinh doanh đảo chiều âm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh và các khoản phải trả, công nợ khác tăng nhanh.