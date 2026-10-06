Xã Vĩnh Hậu quyết tâm thực hiện đạt nhiệm vụ năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội xã Vĩnh Hậu tiếp tục phát triển ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng, với sản lượng đạt hơn 92.000 tấn, bằng hơn 77% kế hoạch. Sản xuất muối và Artemia trên địa bàn cũng mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân.

Hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được triển khai tích cực. Trong 9 tháng, xã thành lập mới 24 doanh nghiệp, đạt 80% chỉ tiêu, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 114. Hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng ổn định. Toàn xã có 14 hợp tác xã nông nghiệp với gần 800 xã viên và 14 tổ hợp tác với 221 tổ viên, hoạt động trong các lĩnh vực như nuôi trồng thuỷ sản, nuôi dê, trồng rau màu.

Nuôi tôm siêu thâm canh là một trong những mô hình góp phần gia tăng sản lượng tôm nuôi tại xã Vĩnh Hậu.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục phát huy hiệu quả, với 4 sản phẩm được công nhận, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Lĩnh vực giao thông nông thôn, thuỷ lợi, thuỷ nông nội đồng và xây dựng được quan tâm đầu tư. Xã đã nạo vét, đưa vào sử dụng hơn 35.000 m kênh, mương bị bồi lắng; đồng thời tham mưu, đề xuất danh mục nạo vét 7 tuyến kênh phục vụ sản xuất muối, với tổng chiều dài 25.000 m, kinh phí dự kiến hơn 6 tỷ đồng.

Triển khai thi công 4 công trình giao thông nông thôn, vận động xây dựng 15 cầu nông thôn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; đồng thời triển khai 16 công trình, dự án xây dựng hạ tầng khác.

Đến ngày 30/9/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 18,7 tỷ đồng, bằng hơn 75% kế hoạch vốn được bố trí.

Công tác thu thập dữ liệu để lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai, đến nay đạt 46% tiến độ. Tỷ lệ thu gom rác thải tập trung đạt 95,5%.

Giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Những mô hình sinh kế hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi đang góp phần giảm nghèo bền vững hơn cho xã.

Song song với phát triển kinh tế, xã Vĩnh Hậu tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Xã vận động Quỹ “An sinh xã hội” và Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 5 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch; tổ chức nhiều hoạt động trao quà cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hơn 530 triệu đồng.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Hậu đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu xã Vĩnh Hậu tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, gồm: thu ngân sách; tăng trưởng 2 con số; giải ngân vốn đầu tư công; giảm hộ nghèo; nâng thu nhập bình quân đầu người.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí cũng yêu cầu xã quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại; đồng thời chú trọng hoạt động của các trường học sau sắp xếp.

Xã Vĩnh Hậu phải xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc và xác định rõ trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ. Toàn xã phải nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau

Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý xã Vĩnh Hậu tăng cường quản lý đất đai; xử lý nghiêm tình trạng xây dựng, lấn chiếm hành lang đê, hành lang kênh; xây dựng không phép; xả thải gây ảnh hưởng đến môi trường. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý dứt điểm, tránh làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và quy hoạch địa phương trong thời gian tới./.