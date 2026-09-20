Đại biểu dự lễ động thổ Dự án Thủy điện Na Phát.

Dự án có công suất thiết kế 10MW, sản lượng điện trung bình khoảng 30,15 triệu kWh/năm, tổng mức đầu tư trên 364 tỷ đồng, sử dụng diện tích đất khoảng 38,42ha. Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào phát điện trong quý IV/2028. Theo thiết kế, dự án gồm các hạng mục chính như: Đập bê tông trọng lực, hệ thống cửa lấy nước, kênh dẫn dài khoảng 900m, hầm dẫn nước dài trên 3,5km và nhà máy thủy điện với 2 tổ máy. Trạm phân phối điện có cấp điện áp 35kV.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, dự án nhận được sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Các thủ tục đầu tư được hướng dẫn, hoàn thiện; công tác chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết được triển khai, tạo cơ sở để triểnkhai dự án theo kế hoạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Khi hoàn thành, Thủy điện Na Phát sẽ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện miền Bắc, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện của tỉnh Điện Biên. Dự án cũng tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách tại địa phương.

Đại biểu chúc mừng dự án chính thức động thổ.

Tại lễ động thổ, chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Na Son kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu đưa dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch.