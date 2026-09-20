Đồng Nai đề xuất gia đình có từ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

UBND TP. Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 08/2025/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (NƠXH).

Đồng Nai đề xuất gia đình có từ 2 con được ưu tiên mua NƠXH. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, ngoài các nhóm đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở, dự thảo đề xuất bổ sung người có từ 2 con đẻ trở lên vào nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Chính sách này dự kiến áp dụng đối với cả ba hình thức gồm mua, thuê và thuê mua NƠXH.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận NƠXH đối với các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Theo đó, hệ số điều chỉnh mức thu nhập theo quy định chung là 1,15. Riêng trường hợp hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên, hệ số điều chỉnh mức thu nhập được đề xuất áp dụng ở mức 1,195.

Các trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc căn hộ có từ 2 phòng ngủ trở lên nếu tại dự án NƠXH có loại căn hộ phù hợp.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định được TP. Đồng Nai thực hiện nhằm cụ thể hóa những quy định mới của Luật Nhà ở, Luật Dân số và các quy định của Chính phủ liên quan đến phát triển, quản lý NƠXH; đồng thời tạo điều kiện để các gia đình đông con, có nhiều người phụ thuộc tăng khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp.

Sở Xây dựng TP. Đồng Nai nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân, thể hiện tính nhân văn và chính sách ưu tiên đối với người thu nhập thấp, người yếu thế. Đi đôi với việc nới rộng đối tượng, công tác xét duyệt sẽ được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Theo kế hoạch, Đồng Nai đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội (trong tổng số hơn 67.000 căn quy hoạch giai đoạn 2021-2030) bao gồm nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà công vụ cho lực lượng vũ trang.

Sở Xây dựng TP. Đồng Nai vừa công bố danh sách 22 dự án NƠXH trên địa bàn. Trong đó, 12 dự án đã hoàn thành hoặc đang thi công mở bán với tổng số 5.565 căn; 10 dự án đang thi công, chuẩn bị mở bán với 9.001 căn.