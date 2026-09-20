Đà Nẵng quyết liệt tháo gỡ dự án tồn đọng - Bài cuối: Đồng hành tháo gỡ, không hợp thức hóa sai phạm

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng), một trong những dự án trọng điểm với tổng quy hoạch hơn 985 ha và vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD, đang được thành phố Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng giai đoạn 2. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư bị đóng băng nhiều năm, thành phố Đà Nẵng đã và đang quyết liệt hành động khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Với việc chủ động triển khai các cơ chế đặc thù từ Trung ương, thành phố đưa công tác tháo gỡ khó khăn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026 với nguyên tắc xuyên suốt: tháo gỡ thực chất nhưng kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm.

Kết quả xử lý thực chất và những "điểm nghẽn" tồn tại

Nguồn lực đất đai và tài sản đầu tư đình trệ qua nhiều thời kỳ là thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng. Vì vậy, ngay sau khi được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ ban hành các cơ chế đặc thù: Kết luận 77 ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; Nghị quyết số 29/2026/QH16, Nghị định số 147/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP, UBND thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các hành động thực tiễn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, mục tiêu của thành phố không chỉ là giải quyết những khó khăn của từng dự án cụ thể, mà quan trọng hơn là khơi thông các nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ; củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thành phố trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố đã ban hành các quyết định công bố danh mục 354 dự án, khu đất áp dụng cơ chế đặc thù (theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16) cần tập trung rà soát. Ngay sau đó, kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 27/5/2026 được ban hành nhằm phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình giải quyết cho từng cơ quan, đơn vị, không để chậm trễ hay bỏ lỡ thời cơ tháo gỡ.

Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành việc xử lý 1.986/2.035 dự án, đạt 97,6%. Tổng số dự án, đất đai vướng mắc tương tự theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 đã hoàn thành việc xử lý là 206/354 dự án, đạt 58,2%.

Thành phố đang tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án: Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thuỷ Tú, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước... Qua đó, nhiều dự án, khu đất tồn đọng kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Đây là kết quả cụ thể bước đầu, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chuyển từ rà soát, tổng hợp sang xử lý thực chất, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện pháp lý được tiếp tục triển khai, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, sớm đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù chủ trương tháo gỡ đã rõ ràng, đầy đủ nhưng quá trình tổ chức thực hiện tại Đà Nẵng cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc: việc sao lục, tổng hợp hồ sơ để xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án rất khó khăn do hồ sơ lưu trữ không bài bản, phân tán ở nhiều sở, ban, ngành khác nhau; các dự án đã kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dẫn đến việc rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính rất phức tạp, mất nhiều thời gian; nhiều văn bản quy phạm pháp luật thay đổi qua các thời kỳ chưa được quy định chuyển tiếp cụ thể. Hiện nay, qua rà soát một số nhà đầu tư chưa đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án; đặc biệt việc thiếu đơn vị tư vấn xác định giá đất đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tháo gỡ cho các dự án…

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, dù sở đã nhiều lần phát công văn đôn đốc, cùng với văn bản chỉ đạo của UBND thành phố vào ngày 7/7/2026, hiện nay vẫn còn nhiều dự án chưa nộp hoặc nộp chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, tài liệu pháp lý thuộc diện tháo gỡ khó khăn theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP. Trước tình hình đó, Sở Tài chính yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương rà soát, nộp và bổ sung toàn bộ hồ sơ còn thiếu, đồng thời bổ sung làm rõ điều kiện năng lực thực hiện dự án và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trước thời hạn cuối cùng là ngày 15/9/2026. Sở Tài chính nhấn mạnh, nếu các nhà đầu tư tiếp tục chậm trễ, không hoàn thiện hồ sơ đúng hạn, sở sẽ tham mưu UBND thành phố xem xét dừng việc xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án này; nhà đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, còn UBND thành phố sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự chậm trễ này.

Theo đại diện Sở Tài chính Đà Nẵng, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các nhà đầu tư có thể liên hệ Phòng Kinh tế tư nhân thuộc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại tầng 8, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại 0236.3891352 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Đồng hành tháo gỡ nhưng không hợp thức hóa sai phạm

Để chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay xử lý chậm trễ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đồng thời yêu cầu áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc "6 rõ": Rõ trách nhiệm – Rõ đầu mối xử lý – Rõ thời hạn giải quyết – Rõ kết quả xử lý – Rõ trách nhiệm giải trình – Rõ thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, quan điểm chỉ đạo của chính quyền thành phố được xác định rất rõ ràng: không né tránh tồn tại, không đùn đẩy trách nhiệm, không để lãng phí nguồn lực. Tuy nhiên, tháo gỡ khó khăn phải đi đôi với thượng tôn pháp luật, kiên quyết không hợp thức hóa các sai phạm và không làm thất thoát tài sản nhà nước. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, thành phố chủ động xử lý nhanh nhất; với những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ tổng hợp hồ sơ trình các cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Với tinh thần chủ động, minh bạch và quyết liệt, Đà Nẵng đang tập trung toàn bộ hệ thống chính trị để khơi thông các nguồn lực, tạo đà bứt phá tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.

Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đang được chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng sau khi thành phố Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ tháng 7/2026. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Chính quyền Đà Nẵng xác định tinh thần "đồng hành" phải được chứng minh bằng hành động và kết quả cụ thể. Thành phố đã và đang duy trì các đợt làm việc, đối thoại trực tiếp theo từng nhóm dự án, từng lĩnh vực chuyên sâu và từng nhà đầu tư. Tại các buổi làm việc này, đại diện chính quyền và các sở, ngành trực tiếp tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục và căn cứ pháp lý để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh. Thành phố áp dụng các ứng dụng công nghệ trong theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, giúp nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ giám sát và phát cảnh báo sớm đối với các hồ sơ có nguy cơ chậm trễ. Tinh thần phục vụ cầu thị, chủ động từ phía các cơ quan công quyền đang dần thay thế cho lối làm việc thụ động trước đây.

Để quá trình tháo gỡ đạt kết quả thực chất và nhanh chóng, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cùng các nhà đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình rà soát, xử lý dự án. Các nhà đầu tư cần chủ động cung cấp đầy đủ, trung thực và kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan; làm rõ quá trình triển khai dự án; chứng minh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định; đồng thời cử đầu mối có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan của thành phố.

Việc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu là điều kiện quan trọng để các cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý xem xét, đề xuất phương án xử lý nhanh chóng, chính xác và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Thành phố mong muốn các nhà đầu tư cùng chia sẻ trách nhiệm, tích cực khắc phục những tồn tại thuộc trách nhiệm của mình và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ sau khi các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, minh bạch và đồng hành, UBND thành phố cam kết tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.