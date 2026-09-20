Lâm Đồng chưa đồng ý cho Nhà máy xử lý rác Đà Lạt tạm ngừng hoạt động

Ngày 20/9, Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản phản hồi gửi Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh) liên quan đến đề nghị xin tạm ngừng hoạt động Nhà máy xử lý rác Đà Lạt.

Trong đó, cơ quan chức năng không chấp thuận đề xuất tạm ngừng hoạt động của nhà máy và yêu cầu làm rõ tính pháp lý của công nghệ, công suất, khối lượng rác xử lý cũng như các yếu tố hình thành giá dịch vụ.

Nhà máy xử lý rác Đà Lạt của Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh. Ảnh: Khánh Ngọc

Theo Sở NN&MT, hồi tháng 7 vừa qua, đơn vị đã hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ liên quan. Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo, yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thành các hồ sơ pháp lý của dự án. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện xong các yêu cầu này.

Để chấn chỉnh, Sở yêu cầu công ty khẩn trương rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, gồm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng và hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của các hạng mục, công trình.

Song song đó, doanh nghiệp phải hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ thủ tục để được phép vận hành công trình xử lý chất thải. Công ty cũng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ về nguồn gốc, tính pháp lý, quy trình, công suất công nghệ đang áp dụng; xác định rõ công suất xử lý thực tế, khối lượng rác tiếp nhận, lượng chất thải sau xử lý và các sản phẩm phát sinh.

Về phương án giá dịch vụ, Sở yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện dựa trên hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, công suất, khối lượng xử lý thực tế cùng các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định.

Công ty Năng Lượng Xanh phải báo cáo kết quả thực hiện về Sở NN&MT và gửi văn bản cho UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt trước ngày 25/9.

Sở NN&MT cũng yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục phối hợp duy trì việc xử lý rác thải trên địa bàn, không tự ý ngừng hoạt động hoặc từ chối tiếp nhận rác, trừ khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Nhà máy xử lý rác Đà Lạt có diện tích 28ha tại phường Xuân Trường, hoạt động từ 2015 với công suất 350-370 tấn/ngày, từng nhiều lần tạm ngừng hoạt động do liên quan đến vấn đề đơn giá xử lý.

Hôm 12/9, Công ty Năng Lượng Xanh đề nghị tạm ngừng hoạt động Nhà máy xử lý rác Đà Lạt từ 1/10, do đơn giá 277.700 đồng/tấn không đủ nguồn lực để duy trì vận hành.