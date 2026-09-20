Gia Lai chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 740 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3900/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 740 tỷ đồng, do Công ty TNHH Happy House GL làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 11.953 m².

Theo quy hoạch, phía Đông khu đất giáp đường Quy hoạch D3, lộ giới 11,5 m; phía Tây giáp khu vực cây xanh cảnh quan dọc suối; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đường Lê Thị Riêng nối dài, lộ giới 12 m; phía Bắc giáp đường Nguyễn Văn Linh, lộ giới 35 m.

Về quy mô, dự án gồm 2 khối chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng với 546 căn hộ, cùng nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phục vụ trực tiếp cho khu chung cư. Ngoài ra, dự án có khoảng 10 căn nhà ở liên kế thương mại cao 5 tầng. Trong tổng diện tích khu đất, khoảng 27,24% được dành cho cây xanh và khoảng 34,6% dành cho giao thông nội bộ, sân bãi.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ dự kiến, từ tháng 9/2026 - 2/2027, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Giai đoạn từ tháng 3/2027 - 5/2029 sẽ tập trung thi công 2 khối chung cư 15 tầng, dãy nhà liên kế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Từ tháng 6/2029 - 9/2029, dự án dự kiến hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

Việc triển khai dự án nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Dự án cũng góp phần thực hiện chỉ tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030.