Hà Nội lên kế hoạch xử lý 12 dự án Mường Thanh, cư dân thấp thỏm chờ phương án

Theo kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả tại 12 công trình, dự án nhà ở liên quan các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội, các cơ quan chức năng sẽ rà soát cụ thể từng công trình, từng tầng và từng căn hộ để xác định phương án xử lý.

Danh sách gồm CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều; các tòa VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Một trong những nội dung trọng tâm là xác định cụ thể các công trình, hạng mục, căn hộ và tòa nhà được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Theo kế hoạch, thành phố sẽ xác định cụ thể số lượng, diện tích hiện trạng và vị trí các căn hộ được xây dựng tại từng tầng của từng tòa nhà.

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan xác định các vi phạm về xây dựng, quy hoạch. Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở hồ sơ quy hoạch, chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng, thiết kế cơ sở, quyết định phê duyệt dự án cùng các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Giai đoạn 1 sẽ trình HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc trước ngày 30/9.

Giai đoạn 2 (Tháng 10-12/2026), tổ công tác liên ngành tổng rà soát hồ sơ pháp lý và hiện trạng thực tế đến từng công trình, từng tầng và từng căn hộ; làm rõ khối lượng vi phạm, định giá đền bù theo thị trường và phân loại toàn diện thành 2 nhóm: nhóm được phép tồn tại và nhóm bắt buộc phải di dời, phá dỡ.

Tổ hợp HH Linh Đàm hiện có khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân sinh sống.

Giai đoạn 3 (Năm 2027 - 2028), hoàn thành công tác di dời người dân trong năm 2027; tiến hành phá dỡ các hạng mục sai phạm không thể khắc phục trong năm 2028; song song đó là hoàn thiện thủ tục tài chính, quy hoạch để cấp sổ hồng cho các căn hộ đủ điều kiện.

Một nội dung khác cũng được đặt ra là sau khi các căn hộ được di dời, phần diện tích liên quan đến công trình có vi phạm quy hoạch như cây xanh, nhà trẻ… thuộc diện phải thu hồi sẽ được rà soát để có phương án sử dụng phù hợp. Kế hoạch định hướng ưu tiên các công trình phục vụ cộng đồng, văn hóa, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, thương mại, văn phòng, đỗ xe…

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, việc một căn hộ thuộc 12 dự án trên có phải di dời hay không vẫn phải chờ kết quả rà soát và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Về phía người dân, đa số người dân lo lắng trước thông tin có thể toà nhà nơi có căn hộ của mình sinh sống nằm trong diện phải di dời, phá dỡ. Theo anh Phạm Văn Thắng, một trong những cư dân đang sinh sống ở tổ hợp chung cư HH Linh Đàm cho biết, dù chưa có thông báo chính thức từ phía chính quyền nhưng anh cũng như nhiều người dân khác đều lo lắng, thấp thỏm. Anh Thắng chia sẻ, mong muốn cơ quan chức năng lấy ý kiến người dân, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có sai phạm một cách ổn thỏa.

Còn theo chị Hồ Huyền, cư dân sinh sống tại toà nhà HH1C Linh Đàm cho biết, gia đình chị mua căn hộ từ lúc chung cư mới xây phần móng. Với gia đình chị, căn hộ là thành quả của những năm tháng làm việc, tiết kiệm và vun vén của cả hai vợ chồng. Chị cho biết, từ cuối năm 2025, cư dân bắt đầu nhận được những thông tin liên quan đến các vấn đề, sai phạm được đặt ra đối với dự án và chủ đầu tư. Cá nhân chị cũng như các hộ dân khác đều không phản đối việc rà soát và xử lý sai phạm. Chị mong được công khai thông tin và thành phố sẽ có những phương án đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Hầu hết cư dân sinh sống trong tổ hợp HH Linh Đàm mong muốn thành phố có phương án đảm bảo ổn định đời sống lâu dài.

Chung nguyện vọng, chị Hoàng Thị Hương ở tầng 30, tòa HH3A Linh Đàm chia sẻ, nếu phải chuyển đổi sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà, cách nơi ở hiện nay mười mấy km sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân, nhất là việc học hành của trẻ em và quãng đường di chuyển đi làm của bố mẹ. Chị mong sẽ có một phương án hài hoà để người dân yên tâm.

Về phía chuyên gia, TS – KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, nên rà soát lại toàn bộ các công trình trên cơ sở kiểm định có tính khoa học, để có phương án xử lý tối ưu nhất. Chủ trương là đúng rồi, nhưng quá trình thực hiện cần linh hoạt, có tính khoa học và cần chú ý đến vấn đề xã hội.

“Làm sao để có một giải pháp tốt nhất, giải quyết được những vấn đề cho người dân, vấn đề cho thành phố và doanh nghiệp cũng biết cách để rút kinh nghiệm trong tương lai", ông Quảng góp ý.

Trước đó, từ đầu tháng 5/2026, cư dân tại tổ hợp HH Linh Đàm nhận được phiếu khảo sát lấy ý kiến về phương án xử lý đối với các căn hộ tại dự án. Phiếu đưa ra một số lựa chọn, trong đó có phương án trả lại căn hộ đang ở và nhận lại số tiền đã mua nhà, hoặc được bố trí căn hộ khác có giá trị tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà. Cư dân cũng có thể đề xuất phương án khác.

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt khẳng định, đây mới chỉ là bước thu thập thông tin và ghi nhận nguyện vọng. Việc lấy ý kiến được triển khai theo đề nghị của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu, tháo gỡ các tồn tại pháp lý kéo dài tại dự án. Đây chưa phải là quyết định di dời hay thu hồi nhà ở của dân.

Tổ hợp HH Linh Đàm hiện có khoảng 10.000 căn hộ. Dù cư dân đã sinh sống ổn định cả thập kỷ nhưng do những vướng mắc về pháp lý, người dân vẫn không được cấp sổ đỏ. Sai phạm trọng tâm được chỉ rõ bao gồm: Tự ý tăng số tầng, số lượng căn hộ vượt phê duyệt, thay đổi công năng sử dụng, gia tăng mật độ dân cư quá mức, gây áp lực lên hạ tầng đô thị...