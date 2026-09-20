Yêu cầu sớm chi trả tiền GPMB cho người dân tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ngày 20/9, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được các địa phương tập trung triển khai. Tuy nhiên, tại một số khu vực, tiến độ vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất phương án bồi thường, chi trả tiền và xử lý các vướng mắc về nguồn gốc, quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (mũ tai bèo xanh) kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Rốt ráo đẩy tiến độ GPMB

Dự án thành phần 2 có phạm vi GPMB dài 62,47km, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 576,77ha, liên quan 1.712 hộ dân và 11 tổ chức.

Đến nay, các địa phương đã kiểm đếm toàn bộ 1.712 hộ; xác nhận nguồn gốc đất cho 1.655 hộ; phê duyệt phương án bồi thường cho 1.600 hộ và chi trả cho 1.490 hộ. Khoảng 640 ngôi mộ đã được di dời.

Mặt bằng đã bàn giao khoảng 42,47/62,47km, đạt 68%, tương ứng 405,55/576,77ha.

Theo báo cáo, mục tiêu đến ngày 30/9/2026 sẽ bàn giao 50,33km, đạt 80,6% phạm vi phải GPMB.

Phần còn lại 12,14km đang được tập trung xử lý. Trong đó, khoảng 6km đất rừng sản xuất còn vướng chồng lấn ranh giới đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất, dự kiến hoàn thành giải quyết, phê duyệt và chi trả trước ngày 15/10/2026.

Khoảng 6,14km đất rừng phòng hộ trên tuyến chính phải hoàn thành công tác bồi thường, khai thác tận dụng lâm sản và bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2026.

Tại một số địa phương, tiến độ GPMB còn phụ thuộc vào việc rà soát hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc và chủ sử dụng đất. Báo cáo nêu tình trạng hồ sơ kỹ thuật thửa đất có sai khác so với hiện trạng sử dụng và hồ sơ do địa phương quản lý; người đứng tên giấy chứng nhận có trường hợp không trùng với người trực tiếp sử dụng đất. Một số thửa đất còn chồng lấn với diện tích do ban quản lý rừng quản lý.

Tại xã Bình Khê, mặt bằng đã bàn giao 5/8,18km, đạt 62%. Phần 1,89km, tương ứng 15,2ha đất rừng sản xuất, đang được giải quyết để phê duyệt, chi trả và bàn giao trước ngày 25/9. Phần đất rừng phòng hộ dài 3,8km, diện tích 19,63ha, đang thực hiện thủ tục bồi thường rừng và đất rừng, kế hoạch hoàn thành trước ngày 10/10.

Tại xã Ya Hội, đã phê duyệt phương án đối với 11,2/12,6km và bàn giao mặt bằng sạch 8,7/11,2km, đạt 77%. Địa phương đặt mục tiêu bàn giao 90% trước ngày 30/9. Riêng đoạn 0,94km tại nút giao cao tốc với Tỉnh lộ 667 còn 8,5ha đất ở và đất nông nghiệp, người dân đề nghị thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại; địa phương đang đối thoại, vận động và dự kiến hoàn thiện thủ tục chi trả trước ngày 10/10.

Tại xã Đak Pơ, đã phê duyệt, chi trả và bàn giao mặt bằng 13,2/17,1km, đạt 75%. Tại xã Hra, đã bàn giao 8/9,36km, đạt 85%; phần còn lại 1,36km, diện tích 20,48ha đất nông nghiệp, đã được phê duyệt và đang tiếp tục chi trả, phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% trước ngày 30/9.

Dự án thành phần 2 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại nút giao với đường Trường Sơn Đông qua Gia Lai.

GPMB móng trụ điện, bãi thải còn vướng

Báo cáo cũng cho thấy công tác GPMB các vị trí móng trụ điện cao thế đang ảnh hưởng đến tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật.

Dự án thành phần 1 bị ảnh hưởng tại 4 vị trí đường dây 110kV và 220kV, gồm 2 vị trí 110kV và 2 vị trí 220kV. Trong đó, xã Bình Hiệp có 1 vị trí đường dây 220kV; xã Bình Phú có 1 vị trí 220kV và 2 vị trí 110kV. Đến nay, các địa phương chưa hoàn thành GPMB các vị trí móng trụ điện cao thế để bàn giao cho đơn vị triển khai di dời.

Đối với dự án thành phần 2, ông Phạm Bác Ái, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Quản lý dự án đang thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và lựa chọn nhà thầu để triển khai di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong tháng 9/2026.

Đối với các bãi thải, 19 vị trí thuộc dự án thành phần 2 đã được địa phương thống nhất và phê duyệt trong hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, một số địa phương đề nghị điều chỉnh do vị trí bãi thải không phù hợp cao độ hiện trạng, ảnh hưởng dòng chảy, cống thoát nước hoặc người dân chưa thống nhất phương án thu hồi đất.

"Ban Quản lý dự án đã phối hợp với nhà thầu và địa phương khảo sát, đề xuất các vị trí mới. Đến nay, cơ bản hoàn thành khảo sát và đã tổng hợp số liệu trình UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung. Riêng xã Đak Pơ, nhà thầu đang đề xuất bổ sung 5 bãi thải, địa phương tiếp tục làm việc với các hộ dân để thống nhất", ông Ái thông tin và cho biết thêm, "Ban Quản lý dự án đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh chi trả tiền cho người dân, giải quyết các vướng mắc về nguồn gốc đất, đất rừng và các vị trí hạ tầng kỹ thuật, qua đó sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công".

Trước những vướng mắc và tiến độ GPMB tại dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý dự án và các địa phương kiểm tra, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo trách nhiệm của chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh công tác GPMB. Đảm bảo hoàn thành công tác GPMB đối với dự án thành phần 2, trong đó bàn giao tối thiểu 80% mặt bằng trong tháng 9/2026; bàn giao toàn bộ 100% mặt bằng trong tháng 10/2026.

Dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng và được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.