Đà Nẵng giao và cho thuê đất đợt cuối phân kỳ 1 Khu đô thị Thiên Ân

Theo quyết định, thành phố giao 1.067,07m² đất ở tại đô thị có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Diện tích này được giao không qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Đồng thời, thành phố cho Công ty CP Vinaconex 25 thuê 201,21m² đất thương mại, dịch vụ theo hình thức nộp tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê tính từ ngày ban hành quyết định đến ngày 13/5/2070, theo dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 13/5/2020. Việc cho thuê đất cũng không qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, thành phố giao 9.796,78 m² đất không thu tiền sử dụng đất cho mục đích công cộng, gồm đất hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh và đất công cộng. Công ty CP Vinaconex 25 có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo dự án được phê duyệt và bàn giao cho địa phương quản lý sau khi hoàn thành.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất hoặc luân chuyển thông tin địa chính để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp bàn giao đất trên thực địa; Thuế thành phố Đà Nẵng thông báo nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp. UBND phường Điện Bàn Đông có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty CP Vinaconex 25, bảo đảm đúng mục đích, vị trí, diện tích và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

Công ty CP Vinaconex 25 phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính và thực hiện dự án đúng mục đích, địa điểm, diện tích đất được giao, cho thuê; bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.