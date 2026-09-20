TPHCM đề xuất chi hơn 31.500 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

Một đoạn kênh thuộc dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi.

Cụ thể, dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân), phường Chánh Hưng, có tổng mức đầu tư gần 13.610 tỷ đồng, thuộc nhóm A.

Theo tờ trình, dự án xây dựng khoảng 2,1km kè phía bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển dọc bờ Nam kênh Đôi với bề rộng 30m; xây dựng, mở rộng cầu Mật, cầu Hiệp Ân; đầu tư hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc kênh Đôi.

Dự án dự kiến thu hồi hơn 11ha đất, tương ứng khoảng 2.060 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2031, sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Dự án thứ 2 là Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi), phường Bình Đông, có tổng mức đầu tư hơn 17.900 tỷ đồng, thuộc nhóm A, từ nguồn ngân sách thành phố.

Trong tổng mức đầu tư dự án này, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 14.770 tỷ đồng.

Theo tờ trình, toàn tuyến bờ Nam kênh Đôi thuộc địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông dài khoảng 8,8km, có khoảng 5.807 trường hợp nhà ven kênh, rạch. Riêng đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 3,96km, có khoảng 1.627 trường hợp nhà ven kênh, rạch cần di dời.

Dự án dự kiến xây dựng khoảng 2,9km kè phía bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiến dọc bờ Nam kênh Đôi với bề rộng 30m; xây dựng mới đường D8 theo quy hoạch với bề rộng 30m và đường D7 với bề rộng 14m. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật dọc đường Phạm Thế Hiến và công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc kênh Đôi.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 20,85ha, tương ứng khoảng 1.723 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, 1.627 trường hợp giải tỏa toàn phần và 96 trường hợp giải tỏa một phần.

Mục tiêu của dự án là di dời khoảng 1.627 hộ dân nằm trên và ven bờ Nam kênh Đôi đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn, bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần phát triển giao thông thủy, cải thiện môi trường nước mặt, phòng chống sạt lở. Dự án cũng nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh.