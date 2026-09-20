Quy hoạch sông Hồng: Hài hòa phát triển và an toàn thoát lũ
Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được Hà Nội nghiên cứu gắn với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây không chỉ là câu chuyện tổ chức lại không gian hai bên bờ, mà còn đặt ra yêu cầu hài hòa giữa phát triển đô thị, cảnh quan, sinh thái và an toàn phòng, chống lũ.
Với đặc điểm thủy văn phức tạp của sông Hồng, việc tổ chức không gian cần được tính toán phù hợp với từng khu vực, hạn chế can thiệp cứng và thích ứng tốt hơn với điều kiện tự nhiên. Xung quanh cách tiếp cận này, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao đổi với Kiến trúc sư Phạm Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quy-hoach-song-hong-hai-hoa-phat-trien-va-an-toan-thoat-lu-418572.htm