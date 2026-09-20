Quy hoạch sông Hồng: Hài hòa phát triển và an toàn thoát lũ

Với đặc điểm thủy văn phức tạp của sông Hồng, việc tổ chức không gian cần được tính toán phù hợp với từng khu vực, hạn chế can thiệp cứng và thích ứng tốt hơn với điều kiện tự nhiên. Xung quanh cách tiếp cận này, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao đổi với Kiến trúc sư Phạm Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Ngọc Ánh