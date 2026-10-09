Động lực thay đổi diện mạo nông thôn

Đường bê tông nội đồng ở xã Thái Bình (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, tỉnh triển khai chương trình này với phương thức phân bổ nguồn lực và ban hành cơ chế đặc thù theo giai đoạn; đồng thời triển khai đồng bộ 3 trụ cột chính gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh thực thi và giải ngân nguồn vốn thông qua đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn, bảo đảm tiền đến đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Tỉnh gắn kết chặt chẽ 3 trụ cột trong cùng một địa bàn cấp xã như: các xã vùng cao, vùng sâu để tạo hiệu ứng cộng hưởng; cán bộ cơ sở được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, giám sát và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tế.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tham gia theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", xem người dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là chủ thể chính trong công cuộc phát triển quê hương...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình năm 2026, Tuyên Quang yêu cầu các cấp, ngành phân bổ kế hoạch đầu tư công, kinh phí thường xuyên từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bảo đảm kịp thời, đúng quy định, ưu tiên cho các mục tiêu giảm nghèo, địa bàn thôn, xã đặc biệt khó khăn và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Cùng đó, các cấp, ngành huy động, lồng ghép các nguồn lực triển khai các chính sách tín dụng trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tạo thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; chủ động ban hành quy định, hướng dẫn chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số trong theo dõi, báo cáo tiến độ gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

Đặc biệt, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, cơ quan tham mưu thực hiện chương trình ở cấp tỉnh và cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, không phát sinh đầu mối quản lý nhà nước và không làm tăng biên chế.

Đối với các địa phương phải phải xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại các thôn đặc biệt khó khăn; củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, nhất là những tiêu chí liên quan đến thu nhập và đời sống người dân. Các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Các địa phương lồng ghép các nguồn vốn được giao, bố trí kinh phí phù hợp để hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí; giải ngân kịp thời, đúng quy định. Các nguồn vốn được phép chuyển nguồn sang năm 2026, yêu cầu đặt ra là hoàn thành giải ngân 100% trước ngày 31/12 tới. Việc vận động người dân tham gia, đóng góp thực hiện chương trình phải trên tinh thần tự nguyện, phù hợp khả năng, không huy động quá sức dân và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành tiến độ giải ngân theo quy định.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, bò của gia đình ông Hà Trung Dũng, thôn Nhùng Dàm, xã Yên Sơn (Tuyên Quang) đã cho bê, mở ra hy vọng về nguồn thu nhập ổn định trong tương lai. Ảnh tư liệu: Hoàng Hải/TTXVN

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,5%; các xã có tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2025 trên 20% sẽ giảm từ 4 - 6% trở lên; các xã, phường còn lại giảm từ 0,2 - 3,5%, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; có ít nhất 2 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 40 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; nâng số tiêu chí nông thôn mới bình quân chung toàn tỉnh từ 2 tiêu chí/xã lên 3 tiêu chí/xã vào cuối năm 2026.