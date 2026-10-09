Cấp nước Chợ Lớn (CLW) sắp chi thêm 5,2 tỷ đồng cổ tức, hoàn tất kế hoạch tỷ lệ 20%

CLW chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2025

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (mã ck: CLW) vừa thông báo ngày 30/10 tới là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2025.

Công ty dự kiến trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, qua đó nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 lên 20%. Hai cổ đông lớn là SAWACO và Công ty TNHH Thương mại N.T.P dự kiến nhận tổng cộng khoảng 16,6 tỷ đồng sau hai đợt chi trả. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 01/12.

Theo kế hoạch, CLW trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 400 đồng. Với gần 13 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi khoảng 5,2 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Trước đó, trong tháng 5, CLW đã chi 20,8 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 16%, tương ứng 1.600 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán là 28/08. Sau hai đợt, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất kế hoạch cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) và Công ty TNHH Thương mại N.T.P là hai cổ đông lớn của CLW. SAWACO sở hữu hơn 6,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ; trong khi N.T.P nắm gần 1,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,86%.

Với tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến đạt 20%, SAWACO có thể nhận khoảng 13,2 tỷ đồng, còn N.T.P dự kiến thu về khoảng 3,4 tỷ đồng qua hai đợt chi trả.

Hai thành viên HĐQT biến động sở hữu cổ phiếu CLW

Ở diễn biến giao dịch cổ phiếu, từ ngày 21 - 29/09, ông Lê Huy Hùng, Thành viên HĐQT CLW, đã bán 520.000 cổ phiếu theo đăng ký. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu của ông giảm từ 1,82 triệu đơn vị, tương ứng 14% vốn điều lệ, xuống còn 1,3 triệu đơn vị, tương ứng 10%.

Ở chiều ngược lại, ông Hồ Lê Minh, một thành viên HĐQT khác, mua thêm 195.220 cổ phiếu trong ngày 21/09. Qua đó, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng từ hơn 1,1 triệu đơn vị, tương ứng 8,5% vốn điều lệ lên 1,3 triệu đơn vị, tương ứng 10%.

Lợi nhuận 6 tháng tăng hơn 17%

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, CLW ghi nhận tổng doanh thu hơn 633 tỷ đồng, giảm 0,72% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 50,65%.

Ngược chiều doanh thu, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ. Theo thông tin được công bố, mức tăng lợi nhuận chủ yếu đến từ việc giá vốn kết chuyển từ chi phí trực tiếp giảm 13,48%.