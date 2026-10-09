Giá vàng đảo chiều tăng, tỷ giá tại nhiều ngân hàng giảm mạnh trên 100 đồng

Giá vàng đảo chiều tăng, tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh trên 100 đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (9/10), giá vàng miếng SJC trong nước đảo chiều tăng 800.000 đồng/lượng sau 4 phiên giữ ổn định, trong khi tỷ giá USD tại các ngân thương mại giảm mạnh.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) cũng tăng 800.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 139,6-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.173 USD/ounce, tăng 40 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.680-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 70 đồng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.680-26.090 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 80 đồng so với phiên trước

Về phía Ngân hàng VietinBank, doanh nghiệp công bố tỷ giá ở mức 25.613-26.058 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 102 đồng/USD còn Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.685-26.065 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm tới 105 đồng so với chốt phiên ngày 8/10./.