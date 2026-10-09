Du lịch Thái Lan lo thất thu vì ngập lụt

Hai người đàn ông đẩy một thùng nhựa đựng thực phẩm lội bộ qua con đường bị ngập lụt ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), lượng khách quốc tế đến Thái Lan giai đoạn 25/9-5/10 giảm 14,8% do ảnh hưởng của ngập lụt. Mức giảm chủ yếu đến từ các thị trường du lịch ngắn ngày, trong đó khách từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia lần lượt giảm 69,5%, 52,7% và 23,6%.

Kỳ nghỉ Tuần lễ vàng (Quốc khánh) của thị trường Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng. Trong thời gian này, Thái Lan đón khoảng 196.700 lượt khách Trung Quốc đại lục, tăng 7% nhưng thấp hơn đáng kể so với mức tăng 24% được dự báo trước khi xảy ra thiên tai.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc TAT, cho biết ưu tiên hàng đầu của Chính phủ hiện nay vẫn là khắc phục thiệt hại đối với các hộ gia đình. Về lĩnh vực du lịch, TAT sẽ đánh giá tác động của ngập lụt đối với ngành tại từng khu vực trước khi đưa ra các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Bà nhận định hoạt động du lịch trong quý cuối năm sẽ phần nào chịu ảnh hưởng của tình trạng ngập lụt, thể hiện qua những số liệu mới nhất về lượng khách quốc tế.

Trong tháng 10, doanh thu tại các điểm đến chịu ảnh hưởng, bao gồm Bangkok và các khu vực lân cận, được TAT dự báo giảm 2-3% do các chuyến đi bị hoãn/hủy, giao thông gián đoạn và du khách chuyển hướng sang những điểm đến an toàn hơn. Lượng khách được dự báo giảm 1-2%.

Hàng nghìn kiện hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways ùn ứ tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, khi mực nước dần rút, các thị trường ngắn ngày nhanh chóng có dấu hiệu cải thiện. Các thông tin về công tác chuẩn bị cho Thái Lan đăng cai Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) năm 2026, diễn ra ngày 12-18/10, cũng góp phần làm dịu tâm lý của du khách.

Trong khi đó, các thị trường du lịch đường dài vẫn ghi nhận lượng đặt chỗ tích cực cho mùa cao điểm cuối năm. Lượng đặt chỗ từ Anh tăng 14,8%, Pháp tăng 17,1%, Israel tăng 20,4% và Saudi Arabia tăng 22,4%.

Bà Thapanee cho biết TAT đang tiếp tục theo dõi lượng mưa và mực nước tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, tình hình giao thông, việc đóng cửa và mở cửa trở lại của các điểm tham quan, cũng như tình trạng tổ chức các sự kiện, nhằm cung cấp cho du khách những thông tin cập nhật chính xác.