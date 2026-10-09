Phát triển ngành sữa Việt Nam theo hướng hiện đại, tự chủ và bền vững

Trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, nơi người lao động thường xuyên tiếp xúc với máy móc, thiết bị, nhiệt độ cao, bụi và tiếng ồn, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng, việc chủ động kiểm soát nguy cơ mất an toàn, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động được xác định là nhiệm vụ gắn liền với duy trì sản xuất ổn định, phát triển doanh nghiệp bền vững.