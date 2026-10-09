Phát triển ngành sữa Việt Nam theo hướng hiện đại, tự chủ và bền vững
Tinh thần xuyên suốt của Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là “gắn kết và tăng tự chủ, tính bền vững”. Đặc biệt, phát triển ngành sữa cần được nhìn nhận đồng bộ từ đàn bò, năng suất chăn nuôi, nguồn nguyên liệu trong nước đến chế biến, thị trường và mối liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/phat-trien-nganh-sua-viet-nam-theo-huong-hien-dai-tu-chu-va-ben-vung-476228.media