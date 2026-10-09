Doanh nghiệp thuộc Sunshine Group huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo côngbố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Crystal đã hoàn tất phát hành lô tráiphiếu mã CICL12602 vào ngày 7/10/2026. Lô trái phiếu gồm 20.000 trái phiếu,mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2031.

Phối cảnh dự án Sunshine Bay Retreat

Theo báocáo xếp hạng tín nhiệm công bố ngày 24/9/2026 của Saigon Ratings, số tiền huyđộng từ đợt phát hành được sử dụng để cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp.

Tráiphiếu CICL12602 được bảo đảm bằng 36,71 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoànSunshine (mã chứng khoán: KSF) thuộc sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm và đangniêm yết trên thị trường chứng khoán.

SaigonRatings xếp hạng tín nhiệm lô trái phiếu ở mức vnBB+, với triển vọng ổn định.Trong khi đó, mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Crystal là vnBB, cũng vớitriển vọng ổn định, được công bố lần đầu vào ngày 9/7/2026.

Saigon Ratingsđánh giá Crystal có danhmục đầu tư vàocác doanh nghiệp là chủđầu tư những dự ánbất động sản quymô lớn. Danh mụcnày tạo cơ hộiđể doanh nghiệp hưởng lợi từquá trình phát triểndự án thông qua cổtức và việc hiệnthực hóa giá trịvốn góp.

Bên cạnh đó,Crystal còn đảm nhậnvai trò phân phốiđộc quyền các sảnphẩm căn hộ dulịch và khu thươngmại dịch vụ tạiphân khu chức năngCT-04 thuộc dự ánSunshine Bay Retreat, tại phườngPhước Thắng, TP.HCM.