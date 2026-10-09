Phổ biến quy định pháp luật về thương mại điện tử đến cấp xã

Báo cáo viên phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật tổng quan về tình hình, xu hướng phát triển thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam; các quy định của Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/Nghị định - Chính Phủ.

Các nội dung tập trung làm rõ những quy định mới, trách nhiệm quản lý Nhà nước tại cơ sở và các vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ngoài ra, hội nghị cũng triển khai hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 7.3 về triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử ở cấp xã, trong đó chú trọng xây dựng, vận hành các kênh TikTok của xã, phường để quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương đề nghị các địa phương chủ động triển khai những nội dung đã được hướng dẫn, gắn phát triển thương mại điện tử với điều kiện thực tế và thế mạnh của từng địa bàn. Trong đó, cần chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến và thực hiện đúng quy định pháp luật về thương mại điện tử.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường có thêm kiến thức để triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử tại địa phương; đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận thông tin, nắm bắt quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tuyến.