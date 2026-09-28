Động lực cho học sinh trường chuyên

Cô và trò lớp 12E2, Trường THPT chuyên Chu Văn An trong giờ học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

Ngày 22/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1331 về việc bãi bỏ Quyết định số 1502 ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An. Từ đó chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh chuyên Trường THPT chuyên Chu Văn An được thực hiện theo Nghị định số 84 ngày 17/7/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Tuy nhiên, nhà trường gặp một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 84 như: số lượng học bổng khuyến khích học tập bị hạn chế, không có tính phân loại học bổng; nhà trường có gần 30% học sinh có nơi thường trú cách trường từ 10 km trở lên có nhu cầu ở nội trú, cần được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt; mức chi hiện hành cho việc mời chuyên gia bồi dưỡng các đội tuyển, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế chưa đáp ứng chi phí thực tế… Để giải quyết những khó khăn trên, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 14. Nghị quyết quy định cụ thể các nội dung chi và mức chi về: chính sách học bổng khuyến khích học tập cho học sinh; hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh có nơi trường trú cách xa trường từ 10km trở lên; hỗ trợ mời chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.

Em Lương Chi Lê, lớp 12E2, Trường THPT chuyên Chu Văn An là học sinh giỏi lớp 10, 11, năm học 2025 – 2026 em đã đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn địa lý. Với thành tích học tập xuất sắc, từ khi vào trường đến nay, em Lê đã nhận gần 50 triệu đồng theo các chính sách học bổng, chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh có nơi thường trú cách xa trường từ 10km trở lên theo quy định của Nghị quyết 14. Em Lê chia sẻ: Số tiền được hỗ trợ là nguồn động viên to lớn và ý nghĩa với em. Với số tiền đó em đã dành một phần để tiết kiệm, một phần đầu tư cho việc học như mua giáo trình nâng cao, tài liệu tham khảo phục vụ học trên lớp và ôn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện tốt, để đạt kết quả cao hơn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Không riêng em Lê, từ năm học 2025 – 2026 đến nay, Trường THPT chuyên Chu Văn An đã có trên 1.000 học sinh được thụ hưởng chính sách học bổng khuyến khích học tập, với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ đồng; gần 600 học sinh hưởng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng; 66 giáo viên, giảng viên được hưởng chính sách thuê chuyên gia bồi dưỡng các đội tuyển, với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.

Thầy Mông Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh đã tác động mạnh mẽ đến toàn thể phụ huynh, giáo viên và đặc biệt là học sinh của nhà trường. Đối tượng thụ hưởng chính sách đa dạng từ học sinh có thành tích học tập xuất sắc thường xuyên trong học kỳ đến học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế; học sinh thuộc diện ở ký túc xá, nhà cách trường từ 10km trở lên. Nghị quyết 14 đã tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ, cụ thể hóa các văn bản quy định của trung ương, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, người dân và xã hội đối với chính sách học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường chuyên; tạo động lực để các em cố gắng học tốt, góp phần tạo điều kiện để nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thực tiễn qua triển khai Nghị quyết 14 đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Chu Văn An. Đơn cử năm học 2025 – 2026, nhà trường có 100% học sinh đạt kết quả học tập khá trở lên, trong đó 87,2% đạt học lực tốt (tăng 7,5% so với năm học trước); 100% học sinh đạt rèn luyện tốt (tăng 0,3% so với năm học trước). Nhà trường có 28 giải học sinh giỏi quốc gia, 283 giải học sinh giỏi cấp tỉnh trong tổng số 300 thí sinh dự thi (chiếm 94,3%, tăng 33 giải so với năm học trước)…

Từ những hỗ trợ thiết thực, Nghị quyết 14 không chỉ tiếp thêm động lực để học sinh vươn lên trong học tập, mà còn tạo nền tảng thuận lợi để Trường THPT chuyên Chu Văn An phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.