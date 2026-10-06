Đồn Biên phòng Lũng Cú giúp dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu
Trước tình hình thời tiết dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lớn có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa vụ Hè Thu năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch với phương châm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra.
Không chỉ tuyên truyền nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, ngày 5/10, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã trực tiếp giúp bà con gặt lúa, vận chuyển lúa về nhà, thu gom rơm rạ để phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc vào mùa Đông. Sự chung sức của người lính Biên phòng góp phần giúp bà con thu hoạch nhanh, bảo đảm an toàn nông sản trước những diễn biến bất lợi của thời tiết.
Giữa sắc vàng của những thửa ruộng vùng cao, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ chung sức cùng nhân dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2026 càng tô đậm tình quân dân nơi biên giới.
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-lung-cu-giup-dan-thu-hoach-lua-vu-he-thu-post508406.html