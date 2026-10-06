Đồn Biên phòng Lũng Cú giúp dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu

Cán bộ, chiến sĩ cùng bà con thu hoạch lúa. Ảnh: Ngọc Quý

Không chỉ tuyên truyền nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, ngày 5/10, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã trực tiếp giúp bà con gặt lúa, vận chuyển lúa về nhà, thu gom rơm rạ để phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc vào mùa Đông. Sự chung sức của người lính Biên phòng góp phần giúp bà con thu hoạch nhanh, bảo đảm an toàn nông sản trước những diễn biến bất lợi của thời tiết.

Giữa sắc vàng của những thửa ruộng vùng cao, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ chung sức cùng nhân dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2026 càng tô đậm tình quân dân nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân tuốt lúa....

.... và thu gom rơm rạ để phục vụ chăn nuôi gia súc vào mùa Đông. Ảnh: Ngọc Quý

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.