Nguy cơ suy giảm oxy trên Vịnh Thái Lan do tảo biển bùng phát

Dữ liệu hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2B ghi nhận lượng lớn phù sa màu nâu đang từ 4 cửa sông chính, gồm Mae Klong, Tha Chin, Chao Phraya và Bang Pakong, đổ ra Vịnh Thái Lan. Dòng phù sa này không chỉ chứa bùn đất mà còn mang theo khối lượng lớn chất dinh dưỡng dư thừa từ phân bón nông nghiệp và nước thải sinh hoạt. Khi xả ra biển, các chất dinh dưỡng này kích thích tảo biển sinh trưởng. Do chu kỳ phát triển nhanh và phân hủy mạnh, quá trình phân hủy sinh khối tảo sẽ tiêu thụ lượng lớn oxy trong nước, gây ra hiện tượng thiếu oxy và làm suy thoái môi trường sinh thái ven bờ.

GISTDA nhận định tình trạng này đe dọa trực tiếp các loài sinh vật ở đáy biển, đồng thời gây rủi ro lớn cho ngành đánh bắt và các trang trại nuôi trồng thủy sản ven biển. Cơ quan này khuyến cáo chính quyền địa phương và người nuôi cá, tôm cần chủ động theo dõi, lập kế hoạch ứng phó để giảm thiểu thiệt hại; đồng thời nhấn mạnh đây là lời nhắc nhở về tác động trực tiếp từ các hoạt động trên đất liền đối với hệ sinh thái biển.