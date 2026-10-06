Để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bám sát cơ sở, giữ vững kỷ cương và đi đầu trong chuyển đổi số, Công an xã Vu Gia (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò là “lá chắn thép” bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở vùng đất bên sông Vu Gia. Những chiến công sắc sảo trong đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, cùng việc triển khai hiệu quả các mô hình “dân vận khéo” không chỉ giúp kéo giảm tội phạm về xã hội, giữ sạch địa bàn mà còn kiến tạo môi trường an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.