Để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm cần đi cùng cơ chế bảo vệ, kiểm soát quyền lực và xác định rõ trách nhiệm. Vậy Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị sẽ tác động như thế nào đến việc khơi dậy tinh thần đổi mới trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý? Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-can-bo-dam-nghi-dam-lam-dam-chiu-trach-nhiem-421008.htm