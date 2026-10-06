Vụ hầm chui An Phú có nhiều 'ổ gà': Xử phạt nhà thầu, buộc sửa xong trước 10/10

Ngày 6/10, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) về việc đảm bảo an toàn giao thông tại hầm chui HC1-01 thuộc dự án nút giao An Phú.

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng mặt đường hầm chui HC1-01 xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, "ổ gà" đe dọa an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông, ngày 4/10, Phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng) đã tiến hành kiểm tra thực địa.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (đơn vị thi công) do có hành vi "Không hoàn trả hoặc hoàn trả kết cấu hạ tầng đường bộ bị ảnh hưởng không đáp ứng theo quy định".

Trước đó, ngày 15/4/2025, Sở Giao thông công chánh (nay là Sở Xây dựng) cấp giấy phép cho Ban Giao thông để thi công các hạng mục đốt hầm K9, K10, trạm bơm hầm chui HC1-01 (gói XL5) và trụ T5, T6 (gói XL10) thuộc dự án nút giao An Phú.

Một "ổ gà" trên mặt đường hầm An Phú. Ảnh chụp ngày 2/10

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng đề nghị Ban Giao thông khẩn trương yêu cầu nhà thầu xử lý ngay các vết hư hỏng, cào bóc, dặm vá và hoàn trả mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn cho dòng xe qua hầm.

Đồng thời, chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra nội bộ, tuyệt đối không để vật liệu, đất đá hay phương tiện thi công ngoài phạm vi cho phép gây cản trở giao thông; thực hiện nghiêm túc công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí đang thi công.

Sở Xây dựng cảnh báo: "Trường hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình thi công, sửa chữa công trình tiếp tục không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông theo quy định, dẫn đến tai nạn lao động, tai nạn giao thông, chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".