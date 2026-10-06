Thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị: Trao quyền gắn với trách nhiệm
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là yêu cầu được Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tại Hà Nội, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ cơ sở, khi cán bộ được trao quyền gắn với trách nhiệm, được khuyến khích đổi mới nhưng phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuc-hien-nghi-quyet-so-24-cua-bo-chinh-tri-trao-quyen-gan-voi-trach-nhiem-421007.htm