Thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị: Trao quyền gắn với trách nhiệm

Sau vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, tài xế ô tô không ở lại hiện trường mà điều khiển xe qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh camera. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 24 giờ, danh tính người điều khiển và chiếc xe liên quan đã được lực lượng Công an Phú Thọ làm rõ.