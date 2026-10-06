Cột cờ Quốc gia Lũng Cú đón hơn 93.000 lượt khách trong quý III

Du khách tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Cụ thể, Khu di tích đã đón 93.704 lượt khách tham quan. Trong đó, du khách nội địa đạt 65.927 lượt, chiếm 70%; khách quốc tế đạt 26.621 lượt, chiếm 29%, chủ yếu đến từ châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc; khách công vụ 1.156 lượt.

Về tổng doanh thu từ vé tham quan trong quý III đạt hơn 2,35 tỷ đồng; lũy kế doanh thu từ đầu năm đến nay đạt hơn 11,27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu di tích thường xuyên duy tu, sửa chữa các hạng mục như bậc thang, lan can, hệ thống chiếu sáng; phối hợp với Công an xã và Đồn Biên phòng Lũng Cú đảm bảo tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Để chuẩn bị cho mùa cao điểm Lễ hội hoa Tam giác mạch với lượng khách dự báo tăng cao, Ban Quản lý Khu di tích chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như phân công nhân lực bán vé, soát vé, hướng dẫn và phân luồng hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời rà soát, sửa chữa hệ thống điện, nước, camera, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn và tăng cường vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng chen lấn, ùn tắc, sự cố phát sinh và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.