Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng, tiếp nối truyền thống vẻ vang

Sáng 6/10, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Trải qua hơn 80 năm xây dựng và chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị cùng sự đùm bọc của Nhân dân, Cục Tuyên huấn đã không ngừng trưởng thành.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, vượt khó và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Những cống hiến đó đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đúc kết nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn.

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc hơn 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động, cùng những phần thưởng cao quý khác.

"Tại buổi Lễ trọng thể hôm nay, Cục Tuyên huấn vinh dự tiếp tục được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là sự khẳng định những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhìn nhận: Cục Tuyên huấn là một trong những cơ quan tham mưu chiến lược của Tổng cục Chính trị và Quân đội ta được thành lập từ rất sớm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

"Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, dũng cảm, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột, chạy đua vũ trang, tranh chấp chủ quyền, an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động trực tiếp đến môi trường hòa bình, ổn định của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tác động, chi phối tư tưởng, tâm lý và hành vi xã hội.

Trong nước, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chống phá với phương thức ngày càng tinh vi; những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cùng tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội và các yếu tố an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

"Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đặt ra cho công tác tư tưởng, văn hóa những nhiệm vụ mới, nặng nề và cấp thiết hơn. Cục Tuyên huấn cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ hai Cục Tuyên huấn nhận danh hiệu Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.