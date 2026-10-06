Để Vành đai 5 trở thành vành đai kinh tế
Phân luồng phương tiện từ xa, giảm áp lực giao thông cho Hà Nội, đồng thời tăng kết nối giữa các địa phương - đó là những mục tiêu đặt ra với đường Vành đai 5, Vùng Thủ đô. Tuyến đường còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Để những cơ hội ấy trở thành hiện thực, việc đầu tư tuyến chính cần đi cùng quy hoạch và xây dựng đồng bộ các tuyến kết nối.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-vanh-dai-5-tro-thanh-vanh-dai-kinh-te-421009.htm