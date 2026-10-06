Xã Tiến Thắng tăng tốc thi công đường nối 23B – cảng Chu Phan
Tăng tốc thi công, tháo gỡ các điểm nghẽn để sớm hình thành tuyến kết nối từ đường 23B đến cảng Chu Phan – đây đang là một trong những nhiệm vụ được xã Tiến Thắng tập trung thực hiện. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở thêm hướng lưu thông hàng hóa, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu và tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-tien-thang-tang-toc-thi-cong-duong-noi-23b-cang-chu-phan-421001.htm