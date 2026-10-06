Quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác HC, KT.

Cụ thể, quý III và 9 tháng đầu năm 2026, ngành HC, KT của Tổng cục đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy, chỉ lệnh, kế hoạch công tác HC, KT. Tham mưu, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác HC, KT; bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thường xuyên và đột xuất; tập trung bảo đảm cho huấn luyện chiến sĩ mới, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện chủ trì hội nghị.

Các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, gắn với duy trì có hiệu quả hoạt động điều phối sản phẩm tăng gia, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn. Giá các sản phẩm tăng gia đưa vào bếp ăn luôn giảm so với giá thị trường cùng thời điểm 8-15%; thu lãi từ tăng gia sản xuất, chế biến và dịch vụ bình quân hơn 1,2 triệu đồng/người (đạt 75,89% so với chỉ lệnh, vượt 14% so với cùng kỳ năm 2025). Toàn Tổng cục đã trồng được 438.085 cây các loại, đạt 110% kế hoạch năm. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội; tỷ lệ quân số khỏe toàn Tổng cục đạt 99,4% (vượt chỉ tiêu 0,9%).

Nền nếp, chế độ công tác vận tải được duy trì nghiêm; tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ, sử dụng hiệu quả phương tiện vận tải hiện có. Bảo đảm tốt phương tiện vận tải thực hiện nhiệm vụ vận chuyển người, vật chất, nhất là nhiệm vụ vận chuyển đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vận chuyển chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương và chiến sĩ mới... Toàn Tổng cục đạt hơn 14,3 triệu ki-lô-mét xe ô tô quân sự đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Văn Hiểu, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo kết quả công tác hậu cần, kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2026.

Các đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong công tác HC, KT và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được duy trì thường xuyên, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác HC, KT năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện yêu cầu những tháng còn lại của năm 2026, các cơ quan, đơn vị toàn Tổng cục thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm tốt HC, KT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và đột xuất. Trọng tâm là bảo đảm cho Lữ đoàn Vận tải 649 (Cục Xe máy - Vận tải) diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp có một phần thực binh; các lực lượng của Tổng cục tham gia diễn tập PT-26; tập huấn lái xe phục vụ Hội nghị APEC và hướng dẫn, triển khai công tác chuẩn bị HC, KT cho tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Chỉ đạo bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Duy trì nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, kiểm định vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đúng quy định. Thực hiện đúng, đủ chỉ tiêu sửa chữa VKTBKT tại các nhà máy, xí nghiệp của Tổng cục theo kế hoạch; tập trung sửa chữa VKTBKT làm nhiệm vụ SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, huấn luyện, diễn tập...

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện lưu ý, toàn Tổng cục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, bảo đảm an toàn trong thi công. Khẩn trương lập hồ sơ thanh toán khối lượng, giải ngân, quyết toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2026, trọng tâm các dự án, công trình trọng điểm, có quy mô, tổng mức đầu tư lớn, các công trình phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” và xây dựng, sửa chữa các công trình cấp bách...