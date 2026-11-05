Đổi thay ở xóm Lán Bồ

Nông dân xóm Lán Bồ (xã Tà Lài) bên vườn cây ăn trái.

Ngày nay, xóm Lán Bồ với những nếp nhà, ruộng vườn được bao bọc bởi những quả đồi cao thấp, tạo cảm giác yên bình.

Cùng vượt gian khó

Ông La Văn Bằng (dân tộc Tày, xóm Lán Bồ) cho biết: Thời gian đầu, một số hộ đồng bào Tày, Nùng từ các tỉnh như: Cao Bằng, Lạng Sơn về xóm Lán Bồ định cư. Người đến sau đều được người đến trước nhượng ít đất để ở, sản xuất và hướng dẫn cách mở rộng những phần đất chưa được khai hoang. Nhờ vậy, những khu vực đầm lầy, tre rừng và cây gai bụi cũng dần được đồng bào Tày, Nùng khai khẩn để trồng lúa, màu hoặc ao để nuôi cá, vịt, heo.

Cũng theo ông La Văn Bằng, do đây là vùng đất tốt, phù hợp với tập quán định cư của đồng bào Tày, Nùng với nhà tựa lưng đồi, mặt hướng ra cánh đồng nên người Tày, Nùng đã chọn nơi đây để định cư. Đất cao thì bà con trồng cây công nghiệp như: tiêu, cà phê, điều, cây ăn trái. Đất thấp thì cải tạo thành ruộng, ao, vườn.

Ngày mới về lập nghiệp, đồng bào Tày, Nùng xóm Lán Bồ gặp nhiều khó khăn về đời sống, giao thông đi lại, điện thắp sáng và nước tưới tiêu. Để ổn định cuộc sống, đồng bào Tày, Nùng xóm Lán Bồ thắt chặt tình thân theo họ hàng, cụm dân cư nhằm tương trợ nhau trong cuộc sống, lao động, sản xuất. Riêng chuyện hiếu hỷ, ma chay thì chỉ cần gia chủ "đánh tiếng", cả xóm đều có mặt và tự giác phân công nhau theo từng phần việc để gia chủ ngày vui thêm hạnh phúc hoặc chuyện buồn sớm được xoa dịu.

Phát huy tinh thần đoàn kết

Với cánh đồng lúa 3 vụ và vườn cây rộng khoảng 260ha được bao bọc bởi những quả đồi xanh màu cây công nghiệp, rừng khoanh nuôi của vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên, xóm Lán Bồ hôm nay khác hẳn thời kỳ các hộ Tày, Nùng mới đặt chân đến.

Nhờ biết đoàn kết giúp nhau trong quá trình định cư, siêng năng lao động và biết tích lũy, đến nay, xóm Lán Bồ không còn hộ nghèo. Đồng bào Tày, Nùng trong xóm Lán Bồ đa phần đều có cuộc sống ổn định, khá giả, nơi ở khang trang. Nhất là trong những năm qua, xóm Lán Bồ được địa phương, thành phố, các cấp, ngành quan tâm xây dựng, đầu tư các công trình điện, đường giao thông nội đồng, thủy lợi… nên cảnh quan và cuộc sống thêm sung túc, phát triển. Thanh niên trong tuổi lao động thì tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp để đóng góp kinh tế cho gia đình. Xóm Lán Bồ hiện có trên 100 con em đã tốt nghiệp hoặc đang học nghề, cao đẳng, đại học.