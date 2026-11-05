Làm mới trải nghiệm di sản về đêm

Trên chuyến tàu từ Hà Nội đến Thái Nguyên, khách được uống trà, nghe giới thiệu về trà và gặp người làm trà. Rời ga, họ còn được đến tận vườn. Khi người thưởng thức có thể tìm về nơi làm ra thứ mình yêu thích, đường ray mở thêm lối cho du lịch - và cho công sức của người dân được biết đến.