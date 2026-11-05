29 nghệ sĩ trong nước và quốc tế sáng tạo điêu khắc 'Ấn tượng Huế'

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung tặng hoa và trao chứng nhận cho các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác

Ngày 5.11, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 đã khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”.

Trại sáng tác có sự tham gia của 29 nghệ sĩ đến từ 7 quốc gia trên thế giới; trong đó có 19 nghệ sĩ của Việt Nam và 10 nghệ sĩ đến từ các nước: Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào.

Đây là lần thứ 6 trại sáng tác điêu khắc được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế, qua đó, tiếp tục tạo không gian giao lưu, kết nối và sáng tạo nghệ thuật giữa các nhà điêu khắc trong nước và quốc tế.

Các tác phẩm của trại sáng tác được trưng bày dọc công viên bờ Bắc sông Hương, đoạn từ Nghinh Lương Đình đến cầu Dã Viên, TP. Huế

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, những tác phẩm của các tác giả tham gia trại sáng tác đã được Hội đồng chuyên môn tuyển chọn, thẩm định từ bản vẽ phác thảo đến mô hình tỉ lệ 1/10.

Với tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo, các nghệ sĩ mang đến những tác phẩm điêu khắc độc đáo về con người, văn hóa và vùng đất Huế, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật đương đại.

Các tác phẩm của Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 được giới thiệu đến công chúng và du khách

Trại sáng tác là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, kết nối, tăng cường sự thấu hiểu và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, mang theo những trải nghiệm, ý tưởng và quan niệm nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên, nghệ thuật đã trở thành ngôn ngữ chung, kết nối mọi người, vượt qua ranh giới về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa.

Nữ nghệ sĩ Samar Magdy Elbassal đến từ Ai Cập cho biết: Đối với chúng tôi, điêu khắc không chỉ là việc tạo hình trên đá hay kiến tạo nên những khối hình vật chất. Điêu khắc là phương thức để biểu đạt cảm xúc, lưu giữ ký ức và chuyển hóa những ý tưởng thành các giá trị có khả năng trường tồn cùng thời gian.

Nghệ sĩ Samar Magdy Elbassal đến từ Ai Cập chia sẻ tại Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

“Được có mặt và sáng tạo tại Việt Nam - một đất nước giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và mang trong mình một tinh thần đầy sức sống, là nguồn cảm hứng vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi. Đây không chỉ là không chỉ là dịp sáng tác nghệ thuật mà còn là cơ hội xây dựng những tình bạn chân thành, chia sẻ tri thức và tăng cường sự kết nối giữa các nền văn hóa” - nghệ sĩ Samar Magdy Elbassal chia sẻ.

Thông qua các tác phẩm kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, chương trình góp phần làm phong phú không gian đô thị, phát huy giá trị di sản Cố đô và đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với công chúng.

Ban Tổ chức sẽ bế mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 vào ngày 15.11 tới.